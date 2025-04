RAW Nutrition gaat samenwerken met The Quality Group in categoriebepalend mede-eigendom en partnerschap

PORT ST. LUCIE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--RAW Nutrition, het snelgroeiende sportvoedingsmerk dat ongeëvenaarde kwaliteit combineert met geavanceerde formulering, kondigde vandaag zijn partnerschap aan met The Quality Group, de Europese leider op het gebied van prestatievoeding die bekend staat om zijn hoogtechnologische productontwikkeling en onbuigzame kwaliteitsnormen. RAW Nutrition, dat in 2024 werd erkend als het snelstgroeiende bedrijf op het gebied van verpakte consumentengoederen door Inc. 5000, bouwde zijn reputatie op door voeding met hoge prestaties te leveren die vertrouwd wordt door atleten op het hoogste niveau, en dit strategisch partnerschap zorgt ervoor dat het bedrijf deze toewijding voor groei en innovatie naar het volgende niveau brengt.

Deze alliantie combineert twee gelijkgestemde bedrijven die de nadruk leggen op een gedeelde prioriteit om de hoogste normen te leveren op het gebied van kwaliteit en innovatie in de voedingssector. The Quality Group, met zijn twee toonaangevende merken, ESN en More Nutrition, brengt zijn bewezen expertise in hoogtechnologische productie en kwaliteit met zich mee en ondersteunt RAW Nutrition bij het duurzaam opschalen van zijn merk.

Beide bedrijven delen een sterke focus op gemeenschap en atleten. Als onderdeel van deze gedeelde toewijding zal Chris Bumstead, mede-eigenaar van RAW Nutrition, zes keer verkozen tot Mr. Olympia, en een van de meest erkende namen in de fitnesswereld, nauw samenwerken met The Quality Group om zijn expertise te delen bij de ontwikkeling van hoogwaardige producten waarvan atleten en doorsnee klanten kunnen profiteren. Chris' tweede merk, BUM Energy, een dynamisch energiedranklabel, zal ook deel uitmaken van The Quality Groups partnerschapsportfolio.

“Na vele gesprekken met diverse wereldwijde bedrijven op het gebied van prestatievoeding, hebben we besloten een partnerschap aan te gaan met The Quality Group gezien dat zij de kansen en uitdagingen begrijpen waarmee we te maken krijgen en we hebben met succes deze kansen en uitdagingen aangegaan," zei Dom Iacovone, RAW Nutrition mede-oprichter en CEO. "Tijdens het doorlopen van ons proces was het zeer belangrijk voor mij om een strategische partner te vinden in tegenstelling tot een partner die ons alleen het meeste geld zou geven. We hebben grote doelstellingen bij RAW Nutrition om dit merk zo groot mogelijk te maken en samen te werken met The Quality Group is de eerste stap om ons daarbij te helpen."

RAW Nutrition & The Quality Group: een nieuw hoofdstuk

RAW Nutritions CEO en mede-oprichter, Dom Iacovone, en mede-eigenaar Chris Bumstead zullen met onmiddellijke ingang beiden mede-eigenaren worden van The Quality Group.

In de komende maanden zal RAW Nutrition zich richten op het uitbreiden van hun productassortiment en aanwezigheid in de VS en op nieuwe manieren huidige en nieuwe klanten bereiken.

"Zowel RAW Nutrition en The Quality Group zijn gevestigd in sterke gemeenschappen," zei Heikki Takala, CEO van The Quality Group. "Net zoals RAW Nutrition atleten engageert en stimuleert in de VS, engageren The Quality Groups merken ESN en More Nutrition een loyaal, prestatiegericht klantenbestand in Europa. Dit strategisch partnerschap stelt ons in staat om onze toewijding voor onze gemeenschappen naar een hoger niveau te tillen, en we zijn verheugd om de krachten te bundelen met Dom en Chris Bumstead die succesvolle ondernemers zijn. Chris is een waar wereldwijd icoon in onze industrie, en wij zijn van mening dat dit geweldig nieuws is voor onze gemeenschap."

RAW Nutrition en The Quality Group zullen onafhankelijke partners blijven naarmate ze langetermijnwaarde voor hun klanten willen creëren. Lazard trad op als financieel adviseur en Fredrikson & Byron P.A. trad op als juridisch adviseur voor RAW Nutrition.

Wat is RAW Nutrition

RAW Nutrition combineert ongeëvenaarde kwaliteit met geavanceerde formulering om atleten met de beste brandstof te voorzien voor piekprestaties, herstel en het algemene welzijn.

Productsnapshot:

CBUM Itholate Protein (MSRP $54.99): geformuleerd door Chris Bumstead. Deze mix van 25 g zuiver wei-isolaat is ontworpen voor magere spiergroei en snel herstel.

(MSRP $54.99): geformuleerd door Chris Bumstead. Deze mix van 25 g zuiver wei-isolaat is ontworpen voor magere spiergroei en snel herstel. Creatine Monohydrate (MSRP $12.99): bevordert sterkte, genereert spierkracht en verbetert spiervolheid.

(MSRP $12.99): bevordert sterkte, genereert spierkracht en verbetert spiervolheid. Essential Pre-Workout (MSRP $26.99): Een krachtige formule ontworpen voor alle gewichtheffers, beginners of gevorderden, met 4 g L-Citrulline voor serieuze inspanningen en 3,2 g beta-alanine om vermoeidheid te onderdrukken.

(MSRP $26.99): Een krachtige formule ontworpen voor alle gewichtheffers, beginners of gevorderden, met 4 g L-Citrulline voor serieuze inspanningen en 3,2 g beta-alanine om vermoeidheid te onderdrukken. RAW Grass Fed Whey Protein (MSRP: $49.49): zuiver, grasgevoerd wei-eiwitisolaat. Dit hoogwaardig, snelverterend eiwitpoeder van 25 g ondersteunt spiergroei en herstel.

(MSRP: $49.49): zuiver, grasgevoerd wei-eiwitisolaat. Dit hoogwaardig, snelverterend eiwitpoeder van 25 g ondersteunt spiergroei en herstel. Ready to Drink Protein Shake (MSRP $4.25): Raw Nutritions bestverkopende eiwit in een gebruiksklaar drinkformaat. 30 g microgefilterd, grasgevoerd eiwit-isolaat, zonder vulmiddelen en kleurstoffen; alleen zuivere brandstof voor onderweg.

Om RAW Nutritions producten te kopen of voor meer informatie, ga naar getrawnutrition.com, of volg ze op Instagram, LinkedIn, TikTok of YouTube.

Over RAW Nutrition

RAW Nutrition wordt geleid door Dr. Domenic Iacovone, zesvoudig kampioen Classic Physique Mr. Olympia Chris Bumstead, en gerenommeerd bodybuildingcoach Matt Jansen. Sinds zijn ontstaan in 2019 werd RAW Nutrition erkend als het snelstgroeiende bedrijf op het gebied van sportvoeding door Inc. 5000 en werd verkozen tot Brand of the Year door GNC en Vitamin Shoppe. Alle RAW Nutrition-producten zijn gemaakt met hoogwaardige, zuivere ingrediënten zonder onnodige vulstoffen en toevoegingsmiddelen. RAW Nutrition bezit met trots het Informed-Sport-certificaat, een bewijs van uitmuntendheid dat zijn producten garandeert als strikt getest op verboden stoffen.

Over The Quality Group

The Quality Group is het toonaangevende Duitse bedrijf op het gebied van sportvoeding, supplementen en gezonde voeding. Het bedrijf exploiteert een uniek digitaal direct-to-consumer en social commerce bedrijfsmodel met zijn eigen productie, logistiek en technologie. De twee merken "ESN" en "More Nutrition" zijn stevig gevestigd in hun desbetreffende gemeenschappen en bieden better-for-you en prestatievoeding aan om een beter leven te leiden en hun persoonlijke doelstellingen te bereiken. The Quality Group heeft zijn hoofdkantoor in Elmshorn en heeft meer dan 1.200 mensen in dienst. In 2023 realiseerde het bedrijf een omzet van meer dan 680 miljoen EUR. The Quality Group is eigendom van zijn oprichters, een ervaren beheerteam en CVC Capital Partners, een van de toonaangevende Private Equity-bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.