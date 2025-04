PHINIA werkt met LTIMindtree samen voor de strategische transformatie van infrastructuur en applicatieservices

WARREN, N.J. & MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--PHINIA Inc. heeft een partnerschap gesloten met LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een internationaal bedrijf gespecialiseerd in technologieconsulting en digitale oplossingen. PHINIA is reen internationale, marktleidende leverancier van brandstofsystemen, elektrische systemen en aftermarket-oplossingen en onderdelen van topkwaliteit. Via dit partnerschap zal LTIMindtree naadloze support en transformatie van PHINIA’s IT-infrastructuur bieden, terwijl ook applicatieonderhoud en ontwikkelingsservices worden verbeterd.

In het kader van dit partnerschap zal LTIMindtree de kracht van AI en automatiseringstools aanwenden om PHINIA bij te staan bij het beheer van operationele risico's en het verminderen van applicatiecomplexiteit, terwijl bedrijfsefficiëntie en -soepelheid worden bevorderd via IT-transformatie aangestuurd door AI.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.