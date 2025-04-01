CesiumAstro提供太空衛星通訊酬載和地面系統，協助台灣打造第一個國家通訊衛星星系

德州，奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 先進太空通訊技術翹楚CesiumAstro今日宣布已與台灣國家太空中心 (TASA) 簽訂合約，將為台灣的第一個低地球軌道 (LEO) 通訊衛星星系提供軟體定義無線電 (SDR) 太空通訊酬載和地面用戶終端系統。

這份合約象徵台灣打造自主低軌通訊設施的努力跨出了歷史性的一步，有助於加速其本土衛星通訊網路的佈署。Beyond 5G低軌衛星 (B5G) 計畫將獲得CesiumAstro提供的太空及地面主動相位陣列系統，包括其Vireo Ka太空酬載和Skylark用戶終端。

「能夠協助台灣國家太空中心實現開發下世代通訊的願景，我們深感榮幸。」CesiumAstro創辦人暨執行長Shey Sabripour,表示，「我們的模組化酬載技術通過了飛行驗證，完全符合台灣國家太空中心追求性能、彈性與未來擴展性的目標。我們熱切期待以CesiumAstro系統支援他們發展5G、乃至更高階通訊的雄心。」

B5G衛星在台灣培植設計、製造、運轉低軌通訊衛星能力的過程中起著決定性的作用。CesiumAstro的貢獻包括一個運用其Vireo Ka主動相位陣列技術的完整太空酬載，並支援多個獨立可控波束、即時可重構性和高吞吐量效能。

為健全其太空部門的完整性，CesiumAstro也將提供Skylark地面終端，支援一系列任務所需的高彈性用戶端連線。

「台灣正在加速投資安全自主的通訊設備，CesiumAstro很榮幸能夠提供一流技術，協助完成其任務。」CesiumAstro營收長Trey Pappas說，「這份合約也證明國際間對經驗證的可重配置空間通訊系統的需求仍在不斷成長中。」

B5G計畫由台灣國家太空中心主導，是台灣「國家太空科技發展長程計畫」的一部分。該計畫首重培養本土新興科技（包括太空通訊）實力，進而提升全球競爭。

關於CesiumAstro

CesiumAstro總部設於德州奧斯汀，是陸海空先進連結解決方案的翹楚。該公司在科羅拉多州、加州、英國和德國均設有工廠設施，開發包括衛星、高性能通訊酬載和先進計算系統在內的端到端解決方案。

該公司提供全端多功能軟硬體，服務商業、政府及防衛等多元應用。CesiumAstro堅持完全垂直整合的營運模式，其自行設計、製造與測試能力已獲得AS9100D/ISO 9001:2015標準認證。

如欲了解進一步詳情，請洽：CesiumAstro.com。

關於TASA

台灣國家太空中心 (TASA) 負責監管台灣的太空事務。該中心初創於1991年，在2023年改組為國家科學及技術委員會 (NSTC) 轄下的行政法人機關。國家太空中心具備獨立開發衛星能力，並主導福爾摩沙衛星一號、二號、三號、五號、七號及獵風者衛星的開發計畫，供科學研究、光學遙感及氣象學之用。

展望未來，台灣國家太空中心計畫透過更多專案來推動台灣的太空產業發展。這些專案包括福爾摩沙衛星八號、福爾摩沙衛星九號、實驗型Beyond 5G (B5G) 通訊衛星、光學雷射通訊技術、小型發射載具計畫以及國家發射場等。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。