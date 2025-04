FPT et GE HealthCare renforcent leur partenariat stratégique pour accélérer l’innovation en santé grâce à l’IA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--FPT, fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan, et GE HealthCare ont récemment signé un accord de coopération stratégique visant à élargir leur partenariat commercial, à accélérer le développement des produits et à créer un Centre de compétences FPT au Vietnam.

Ce partenariat renforcé traduit l’évolution d’une coopération fondée sur des projets vers une alliance à long terme. L’objectif commun des deux entreprises étant d’accélérer l’adoption des solutions basées sur l’IA afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’optimiser la prise en charge des patients. Dans le cadre de cette alliance commerciale, FPT devient partenaire de distribution de GE HealthCare et contribue à la promotion ainsi qu’au déploiement de ses solutions numériques de GE HealthCare au Vietnam et au sein de son réseau de pays. FPT collaborera également avec le bureau des sciences et technologies de GE HealthCare ainsi qu’avec ses filiales pour co-développer de nouveaux produits de santé numériques et poursuivre l’amélioration des solutions existantes et à venir de GE HealthCare.

Un élément clé de ce partenariat est la création d’un Centre de compétences FPT au Vietnam. Ce centre mettra à disposition des ressources dédiées visant à soutenir la stratégie produit, l’innovation, la gestion du portefeuille, le développement et l’intégration des clients. Il joue également un rôle central dans l’accompagnement du changement, l’assistance et la maintenance annuelle, garantissant une intégration fluide et une utilisation optimale de l’écosystème numérique de GE HealthCare.

« En tant qu’acteur majeur de la transformation numérique, FPT co-développe avec GE HealthCare des solutions de pointe pour le secteur de la santé. Forts de près de deux décennies d’expérience dans la fourniture de solutions aux prestataires de soins de santé, nous percevons un immense potentiel dans l’exploitation de l’IA pour transformer le secteur, renforcer l’efficacité et favoriser une prise de décision plus intelligente. La création du centre de compétences FPT accélère encore le développement de solutions basées sur l’IA, contribuant ainsi à la mission de GE HealthCare : bâtir un avenir plus sain pour tous » — a déclaré Pham Minh Tuan, Président-Directeur Général de FPT Software et Vice-Président Exécutif de FPT Corporation.

« GE HealthCare s’engage à transformer le secteur de la santé grâce à l’innovation numérique. Notre partenariat avec FPT nous permet d’accélérer l’adoption de solutions basées sur l’IA, améliorant la gestion des hôpitaux, l’optimisation des flux de travail et la qualité des soins aux patients. Ensemble, nous construisons un écosystème de santé plus intelligent et connecté, qui donne aux professionnels de santé les moyens d’agir, améliore les résultats pour les patients et accroît l’accès aux soins à l’échelle mondiale », a déclaré Mark Stoesz, Président, Enterprise Solutions and Partnerships for International Market, GE HealthCare.

FPT possède près de 20 ans d’expérience dans la transformation du secteur de la santé. L’entreprise est un partenaire de confiance pour les principaux prestataires de soins de santé, fabricants de dispositifs médicaux et entreprises pharmaceutiques à l’échelle mondiale, les accompagnant dans leur quête d’excellence opérationnelle et d’amélioration des soins aux patients. FPT fait partie des rares entreprises technologiques d’Asie du Sud-Est à avoir obtenu des certifications clés conformes aux normes mondiales, notamment HITRUST, HIPAA, ISO 90001, ISO 13485, HL7, et DICOM.

À propos de FPT Corporation

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial. Son siège est situé au Vietnam. FPT opère dans trois secteurs principaux : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Depuis trois décennies, FPT propose des solutions impactantes à des millions d’individus et à des dizaines de milliers d’organisations à travers le monde. Engagé à renforcer la position du Vietnam sur la scène technologique mondiale et à fournir des solutions de classe internationale aux entreprises globales, le groupe concentre ses efforts sur cinq axes stratégiques : Intelligence Artificielle, Automobile, Semi-conducteurs, Transformation Numérique et Transition Écologique. En 2024, FPT a enregistré un chiffre d’affaires total de 2,47 milliards USD et comptait plus de 54 000 employés au sein de ses principales activités. Pour en savoir plus sur FPT, veuillez consulter https://fptsoftware.com/.

À propos de GE HealthCare Technologies Inc.

GE HealthCare est un partenaire de confiance et un fournisseur mondial de premier plan en solutions de santé. Nous innovons dans les technologies médicales, le diagnostic pharmaceutique et les solutions intégrées basées sur l’IA, en privilégiant une approche cloud-first, ainsi que dans les services et l’analyse de données. Notre objectif est de rendre les hôpitaux et les systèmes de santé plus efficaces, d’améliorer la performance des cliniciens, de rendre les thérapies plus précises et de favoriser la santé et le bien-être des patients. Depuis plus de 125 ans, GE HealthCare s’engage à faire progresser une prise en charge personnalisée, connectée et bienveillante, tout en simplifiant le parcours des patients à travers les différents soins. Grâce à nos activités en imagerie, solutions de visualisation avancée, solutions de soins aux patients et diagnostics pharmaceutiques, nous contribuons à améliorer la prise en charge des patients, du dépistage et du diagnostic jusqu’au traitement et au suivi. Nous sommes une entreprise de 19,7 milliards de dollars, comptant environ 53 000 collaborateurs engagés à créer un monde où la santé ne connaît aucune limite. GE HealthCare est fier de figurer parmi les Fortune World’s Most Admired Companies™ 2025.

Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram et Insights pour découvrir nos dernières actualités, ou rendez-vous sur notre site web https://www.gehealthcare.com pour en savoir plus.