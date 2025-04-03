Kinaxis与Databricks合作，加速由AI驱动的供应链协调

安大略省渥太华和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)与数据和AI公司Databricks今日宣布建立合作伙伴关系，旨在为智能供应链决策树立新的标准。

通过将专为端到端供应链协调打造的唯一AI原生平台Kinaxis Maestro™与Databricks数据智能平台的可扩展性和管理能力相结合，两家公司使组织能够统一其数据，加速AI的应用，并快速、自信地应对变化。

此次合作满足了市场对更具敏捷性、以数据为驱动的供应链日益增长的需求。它强化了Maestro的供应链数据架构，帮助公司将来自库存和采购等核心系统的信息与天气模式和市场信号等外部输入信息整合在一起，且所有这些都在一个统一管理的环境中完成。其结果是实现更快速的洞察、更高的执行敏捷性，以及更具弹性的创新就绪型供应链。

Kinaxis首席产品官Andrew Bell表示：“全球供应链组织处理的数据量比以往任何时候都要多，但这些数据往往分散在各个系统中，使得快速且一致地采取行动变得十分困难。此次合作强化了为Maestro™提供支持的数据架构，加速了我们的AI创新进程，并能够大规模地实现更快速、更明智的决策。通过携手合作，我们让企业具备了以当今供应链中断情况下所要求的智能和速度来协调其供应链的能力。”

专为实现供应链绩效而打造

Maestro专门为供应链协调而构建，它将特定领域的智能嵌入到平台的每一个层级，旨在推动规划、执行和决策制定。通过借助Databricks数据智能平台为其底层数据基础设施提供支持，并借助Delta Sharing实现无缝、安全的跨平台数据共享，公司只需进行一次数据集成，即可在各个职能部门中利用这些数据，从而减少数据孤岛现象，消除数据重复，并实现大规模的预测性、生成式和自主性AI应用。

Maestro每年已经在为数百万次模拟提供支持，帮助公司应对不确定性。如今，借助Databricks的灵活性和可扩展性，它能够在不影响数据可信度的前提下，处理更为复杂的数据环境。Databricks提供企业级的数据控制功能，而Kinaxis则确保决策由可解释的AI提供支持，且这些AI仍然是可追溯和可审计的。

Databricks全球制造业、交通运输及能源领域市场拓展负责人Shiv Trisal表示：“供应链数据是企业中最为复杂且对运营至关重要的数据之一，而它对于帮助企业构建数据智能同样至关重要。通过与Kinaxis合作，我们正在帮助企业将数据集中化，并从零散的洞察转变为实时、智能的行动，从而推动其企业AI战略的实施。”

更快地将数据转化为决策

在现代供应链中，敏捷性至关重要。有了Kinaxis和Databricks的协同运作，组织获得了一个共享的智能层级，该层级连接了其整个供应链生态系统。这使他们能够快速、精准地应对各种干扰，无论是需求激增、供应商问题还是市场变化。

与需要对整个数据集进行重新处理的传统系统不同，Maestro仅重新计算发生变化的部分。这意味着企业能够获得更快的决策、更清晰的洞察和更好的结果，而不会出现延迟或不必要的数据开销。

智能供应链协调的新标准

此次合作不仅仅是简单的集成。Kinaxis和Databricks正在共同努力减少数据碎片化现象，在供应链的每一个阶段嵌入智能，并从战略规划到实际执行，解锁更高水平的响应能力。

随着供应链的不断发展，此次合作使两家公司能够引领由AI驱动的供应链转型的下一个时代，在这个时代中，决策将更加迅速，干扰带来的影响将更小，并且绩效将由统一的数据驱动。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

来源：Kinaxis Inc.

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