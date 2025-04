Capcom poursuit son partenariat marketing avec l'Association japonaise de volley-ball!

OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co. (TOKYO:9697) a annoncé aujourd'hui qu'à compter d'avril 2025, elle prolonge son contrat de sponsoring officiel avec l'Association japonaise de volley-ball (Président : Shunichi Kawai ; Shibuya-ku, Tokyo ; JVA, ci-dessous), prenant le relais de Capcom en tant que partenaire principal de la JVA pour les équipes nationales de volley-ball masculine et féminine du Japon.

Grâce à sa philosophie en entreprise de créatrice d'une culture du divertissement qui stimule vos sens, Capcom veut contribuer à la construction d'une société plus riche en apportant des sourires et de l'enthousiasme dans plus de 220 pays et régions à travers le monde grâce à son contenu de jeu exceptionnel. Guidée par cette philosophie, Capcom partage l'objectif de la JVA qui consiste à favoriser l'humanité tout en contribuant au développement sain des enfants et des jeunes, ainsi qu'à l'épanouissement mental et physique de la nation, par le biais d'une plus grande promotion et d'un meilleur développement du volley-ball. C'est ce qui a décidé Capcom de continuer à soutenir la JVA en tant que partenaire principal.

Capcom continuera à soutenir les équipes nationales japonaises de volley-ball et de beach-volley, ainsi que les différentes activités menées par la JVA afin de promouvoir le volley-ball dans toutes les tranches d'âge. De plus, Capcom se joindra aux supporters qui assisteront aux matchs passionnés de la KAITORI DAIKICHI Volleyball Nations League 2025 Chiba, qui débutera le 9 juillet, car les équipes se disputeront la première place mondiale depuis Chiba.

Animée par sa philosophie de créatrice d'une culture du divertissement qui stimule vos sens, Capcom collaborera comme entreprise citoyenne responsable afin de poursuivre la promotion du sport et de la culture.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissements interactifs pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, l'entreprise a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ et Ace Attorney™. Capcom exerce ses activités aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo, et son siège social se trouve à Osaka, au Japon. De plus amples informations sur Capcom sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.capcom.co.jp/ir/english/

