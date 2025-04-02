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PHINIA与LTIMindtree携手合作，实现基础设施与应用服务的战略转型

新泽西州沃伦和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PHINIA Inc.已与全球性技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]建立了合作关系。PHINIA是一家在全球市场处于领先地位的优质燃油系统、电气系统以及售后解决方案和零部件供应商。通过此次合作，LTIMindtree将为PHINIA的IT基础设施提供无缝支持和转型，同时加强应用维护和开发服务。

作为此次合作的一部分，LTIMindtree将利用AI以及自动化工具的力量，协助PHINIA管理运营风险、降低应用复杂性，同时通过AI驱动的IT转型，实现业务效率和敏捷性的提升。

PHINIA副总裁兼首席信息官Matt Logar表示：“与LTIMindtree的合作是实现我们愿景的关键助力，我们的愿景是过渡到一个更现代化、更安全、更简化的技术环境，以支持PHINIA的全球发展，并提升我们为客户提供的服务水平。随着我们不断提升自身IT能力，拥有一个具备深厚领域专业知识且专注于创新的可信赖的合作伙伴，将有助于我们加速转型，为提高效率、改善制造运营以及为客户创造更大价值开启新的机遇。”

LTIMindtree执行副总裁兼首席商务官Rajesh Sundaram表示：“我们很高兴能在PHINIA的转型之路上与之合作。我们了解PHINIA所涉足的各个细分领域的细微差别和复杂性。作为其IT现代化努力的关键推动者，我们致力于简化业务流程，并为终端客户简化最终成果。”

PHINIA拥有强大的品牌组合，其中包括DELPHI®、DELCO REMY®和HARTRIDGE™。凭借超过100年的制造专业知识和行业关系，PHINIA为包括商用车、工业应用以及轻型商用车和乘用车在内的广泛应用领域开发燃油系统、电气系统和售后解决方案。

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性咨询和数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大程度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专长，帮助在不断融合的世界实现卓越的差异化竞争优势、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多个国家拥有超过86,000名勇于开拓创新的专业人才，致力于解决最复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问 www.ltimindtree.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒体联系人：Shambhavi Revandkar | 全球媒体关系 | Shambhavi.revandkar@ltimindtree.com

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