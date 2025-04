Capcom setzt seine Marketing-Partnerschaft mit Japans Volleyball-Verband fort!

OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) kündigte heute die Verlängerung der Übereinkunft mit dem Japanischen Volleyball-Verband (JVA, Präsident: Shunichi Kawai, Shibuya-ku, Tokio) über seine Schirmherrschaft ab April 2025 an. Damit setzt Capcom seine Rolle als Top-Partner von Japans Volleyball-Nationalteams der Männer und Frauen fort.

Gemäß seiner Unternehmensphilosophie kreiert Capcom Unterhaltungskultur, welche die Sinne anregt, und möchte mit seinen außergewöhnlichen Spielinhalten Begeisterung und ein Lächeln in weltweit über 220 Länder und Regionen bringen und so die Gesellschaft bereichern. Geleitet von dieser Philosophie teilt Capcom die Ziele des JVA, die gesunde Entwicklung von Kindern und jungen Menschen und damit die Menschlichkeit zu fördern. Dabei geht es auch um das körperliche und mentale Wachstum der Nation, nämlich durch die Weiterentwicklung und verstärkte Förderung des Volleyballsports. So entschied Capcom, den JVA nach wie vor als Top-Partner zu unterstützen.

Neben Japans Volleyball- und Strandvolleyball-Nationalteams unterstützt Capcom auch diverse Aktivitäten der JVA zur Förderung des Volleyballsports in allen Altersgruppen und wird die Fans bei den packenden Spielen der KAITORI DAIKICHI Volleyball Nations League 2025 begleiten. Diese Liga und der Wettstreit um die ersten Plätze der Welt beginnen am 9. Juli in Chiba.

Nach seiner Unternehmensphilosophie, Unterhaltungskultur zu schaffen, welche die Sinne anregt, fördert Capcom den Sport und die Kultur weiterhin als verantwortungsbewusster Corporate Citizen.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handgeräte und kabellose Geräte. Das im Jahr 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchisen wie Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ und Ace Attorney™. Capcom operiert in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Hong Kong, Taiwan, Singapur und in Tokio. Der Firmenhauptsitz befindet sich im japanischen Osaka. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.