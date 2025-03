NTT DATA geselecteerd door UPS voor digitale transformatie en modernisering

PLANO, Texas--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor zakelijke en technologische diensten, en UPS, 's werelds grootste pakketbezorgbedrijf, hebben een strategische samenwerking van 10 jaar aangekondigd. Deze langetermijnovereenkomst zal ertoe bijdragen dat UPS zijn IT-infrastructuur en datacenters blijft moderniseren terwijl het bedrijf tegelijkertijd AI- en clouddiensten levert om bedrijfsinnovatie te stimuleren. NTT DATA zal UPS ook blijven ondersteunen in de snelle wereld van logistiek en levering.

