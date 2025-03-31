Convatec宣布与最大的伤口、造口及失禁专业护理组织开展独家合作

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于慢性疾病管理解决方案的领先医疗产品和技术公司Convatec欣然宣布，与伤口、造口及失禁护士协会(WOCN®)展开全球合作。WOCN是规模最大且最受认可的专业护理团体，致力于推动为有伤口、造口及失禁护理需求的人士提供专业医疗保健服务并提升相关实践水平。

Convatec和WOCN共同宣布了两项一流的免费教育计划，旨在提升医疗保健专业人员在普通造口护理方面的知识水平，而许多医疗机构在这一领域没有足够的经过培训的员工。这两项计划包括在线高级造口护理项目(Advanced Ostomy Care Program)和造口护理助理(Ostomy Care Associates, OCA®)项目，这两个项目均旨在通过为专业和非专业的医疗保健人员提供教育，提升造口患者所接受的护理标准。这些项目将于2025年在美国、英国、爱尔兰、巴西、波兰和中国提供*，首批项目将在美国、英国和爱尔兰推出。

Convatec造口护理业务总裁兼首席运营官Bruno Pinheiro表示：“始终关怀是我们对客户（包括患者、消费者和医疗保健专业人员）做出的承诺。我们很高兴能与WOCN协会开展这项新的合作，提供我们认为能让更多患者获得一流造口护理的教育，并改善全球日益增多的造口人士的生活质量。”

Convatec造口护理业务医疗事务总监Tod Brindle博士表示：“以这种方式支持医疗保健专业人员，有助于Convatec实现我们的共同目标，即提升患者护理水平，在造口服务有限的地方提供专业护理渠道，并改善我们所服务对象的生活质量。这个激动人心的机会由我们的专家团队引领，面向全球现有的造口护理医疗保健专业人员，将增强他们的知识储备，提升造口人士的护理标准，同时还将努力培训750多名新的医疗保健专业人员，以便为造口患者提供专业护理。”

WOCN协会主席Vittoria (Vicky) Pontieri-Lewis, MS, RN, ACNS-BC, CWOCN表示：“我们感谢Convatec让这个独特的项目得以实现。这次合作将扩大造口护理继续教育的覆盖范围，最终帮助造口人士从当前基于循证医学的实践中受益，并获得他们应得的最佳护理。”

高级造口护理项目

Convatec精心挑选了一系列由WOCN开发和管理的在线课程，这些课程免费提供，学员可根据自身进度随时学习。这些课程由造口护理领域的专家挑选而出，因为它们将有助于为医疗服务提供者提供所需的专业知识和技能，以便为患者提供最佳的术前、术后及持续护理。

造口护理助理(OCA)项目

WOCN认识到，许多医疗机构没有足够的接受过造口护理培训的员工，因此开发了OCA项目，以提升整个护理团队在普通造口护理方面的知识水平，目标是改善患者的治疗效果。Convatec正在投资扩大该项目的覆盖范围，为部分选定的机构免费提供该项目，并通过高素质的造口护理专家来管理课程计划的实施。

此次项目扩展突显了Convatec致力于提升医疗保健专业人员知识水平，并确保造口人士能获得优质护理，从而改善他们的生活质量。所有参与者都将获得由WOCN协会颁发的结业证书。在美国，护士持证即符合条件，并且在完成该项目后将获得继续教育学时。

自2017年启动以来，已有超过1000人完成了OCA项目。在这些人中，100%的人表示他们的专业知识和技能得到了提升，99.6%的人表示他们计划基于这次教育活动对自己的工作实践做出改变，100%的人表示会向其他人推荐这个项目。

*这些项目的参与资格是由一笔无限制的教育资助所提供的。

致编辑

您可以在此处的英国和爱尔兰网页和此处的美国网页上找到更多相关信息。

关于Convatec

开拓值得信赖的医疗解决方案，提升患者生活质量：Convatec是一家全球性的医疗产品和技术公司，专注于慢性疾病管理解决方案，在高级伤口护理、造口护理、失禁护理和输液护理领域占据领先地位。我们拥有超过1万名员工，在约90个国家提供产品和服务，共同坚守“始终关怀”的承诺。我们的解决方案能够提供从预防感染和保护易受损皮肤，到改善患者治疗效果和降低护理成本的一系列益处。Convatec 2024年的营收超过20亿美元。公司是富时100指数(LSE:CTEC)的成分股公司。如需了解更多信息，请访问http://www.convatecgroup.com

关于伤口、造口及失禁护士协会

伤口、造口及失禁护士协会(WOCN®)成立于1968年，是规模最大且最受认可的专业护理团体，致力于推动为有伤口、造口及失禁护理需求的人士提供专业医疗保健服务并提升相关实践水平。通过相关教育、有效倡导、前沿科学、支持性网络以及以患者为中心的方法，该协会促进了5000多名会员的职业发展，并协同改善患者的治疗效果。请访问wocn.org

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