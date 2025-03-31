NTT DATA被UPS選中進行數位化轉型與現代化改造

德州普萊諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的商業與技術服務公司NTT DATA和全球最大的包裹配送公司UPS宣布達成一項為期10年的策略性合作。這項長期協議將協助UPS繼續對其IT基礎設施和資料中心進行現代化改造，同時提供AI和雲端服務以推動業務創新。NTT DATA還將繼續在快節奏的物流和配送領域為UPS提供支援。

NTT DATA, Inc.總裁兼執行長Abhijit Dubey表示：「我們很榮幸被UPS選為其轉型之旅中的策略性合作夥伴，協助他們將『未來資料中心』的願景付諸實施，交付下一代IT基礎設施，並加快數位產品的開發。身為全球第三大資料中心供應商，並且是唯一一家提供全堆疊式轉型服務的公司，NTT DATA完全有能力協助UPS降低營運成本和風險，推動創新和收入成長，並保持市場領先地位。此次合作證明了我們對於協助客戶迅速跟上市場步伐並為未來做好準備的承諾。」

UPS全球資訊技術資深副總裁Ken Finnerty表示：「NTT DATA將為UPS帶來世界級的資料中心和基礎設施服務。透過這項合作安排，在我們『重新構想效率』倡議的架構下，UPS的技術團隊能夠將專業知識集中于開發數位解決方案，以滿足客戶的供應鏈需求。」

該協議的要點如下：

NTT DATA將購買並營運UPS的一個關鍵任務資料中心，並實現IT工作負載的就地代管。這包括採用公有雲端和本地解決方案的最佳組合，以提高效率和靈活性。

NTT DATA還將協助開發新的解決方案。

這些變革將支援UPS的計畫，即重新分配節省下來的資金，用於旨在推動成長計畫的創新專案，包括為客戶開發以數位為中心的新服務。

NTT DATA提供真正的端對端服務，能夠實現IT服務、資料中心營運和數位化轉型解決方案的順暢整合。從設計和建造最先進的資料中心到對IT系統的管理和最佳化，NTT DATA提供一套全面的服務以滿足各種技術需求。這種全方位的方法確保客戶能夠專注于創新和成長，而NTT DATA則負責處理複雜的技術轉型事務。

如欲瞭解更多關於NTT DATA數位化轉型服務的資訊，請造訪：https://us.nttdata.com/en/insights/digital-transformation-and-modernization

關於NTT DATA

NTT DATA是一家市值超過300億美元、值得信賴的全球商業和技術服務創新企業。我們為75%的《財星》全球100大企業提供服務，致力於協助客戶進行創新、最佳化和轉型，從而實現長期成功。身為全球頂尖雇主，我們的各領域專家遍布50多個國家，並擁有一個由成熟企業和新創公司組成的強大合作夥伴生態系統。我們的服務包括商業和技術顧問、資料和人工智慧、產業解決方案，以及應用程式、基礎設施和連線能力的開發、實施和管理。我們還是全球首屈一指的數位和AI基礎設施供應商之一。NTT DATA隸屬於NTT Group，後者每年的研發投入超過36億美元，協助企業和社會自信、永續地邁向數位化未來。

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