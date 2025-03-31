NTT DATA被UPS选中进行数字化转型与现代化改造

德州普莱诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的商业与技术服务公司NTT DATA和全球最大的包裹配送公司UPS宣布达成一项为期10年的战略合作。这项长期协议将帮助UPS继续对其IT基础设施和数据中心进行现代化改造，同时提供AI和云服务以推动业务创新。NTT DATA还将继续在快节奏的物流和配送领域为UPS提供支持。

NTT DATA, Inc.总裁兼首席执行官Abhijit Dubey表示：“我们很荣幸被UPS选为其转型之旅中的战略合作伙伴，助力他们将‘未来数据中心’的愿景付诸实践，交付下一代IT基础设施，并加速数字产品的开发。作为全球第三大数据中心提供商，并且是唯一一家提供全栈式转型服务的公司，NTT DATA完全有能力帮助UPS降低运营成本和风险，推动创新和收入增长，并保持市场领先地位。此次合作证明了我们对于帮助客户迅速跟上市场步伐并为未来做好准备的承诺。”

UPS全球信息技术高级副总裁Ken Finnerty表示：“NTT DATA将为UPS带来世界级的数据中心和基础设施服务。通过这项合作安排，在我们‘重新构想效率’倡议的框架下，UPS的技术团队能够将专业知识集中于开发数字解决方案，以满足客户的供应链需求。”

该协议的要点如下：

NTT DATA将购买并运营UPS的一个关键任务数据中心，并实现IT工作负载的就地托管。这包括采用公有云和本地解决方案的最佳组合，以提高效率和灵活性。

NTT DATA还将帮助开发新的解决方案。

这些变革将支持UPS的计划，即重新分配节省下来的资金，用于旨在推动增长计划的创新项目，包括为客户开发以数字为中心的新服务。

NTT DATA提供真正的端到端服务，能够实现IT服务、数据中心运营和数字化转型解决方案的无缝集成。从设计和建造最先进的数据中心到管理和优化IT系统，NTT DATA提供一套全面的服务以满足各种技术需求。这种全方位的方法确保客户能够专注于创新和增长，而NTT DATA则负责处理复杂的技术转型事务。

如需了解更多关于NTT DATA数字化转型服务的信息，请访问：https://us.nttdata.com/en/insights/digital-transformation-and-modernization

关于NTT DATA

NTT DATA是一家市值超过300亿美元、值得信赖的全球商业和技术服务创新企业。我们为75%的《财富》全球100强企业提供服务，致力于帮助客户创新、优化和转型，从而实现长期成功。作为全球顶级雇主，我们的各领域专家遍布50多个国家，并拥有一个由成熟企业和新创公司组成的强大合作伙伴生态系统。我们的服务包括商业和技术咨询、数据和人工智能、行业解决方案，以及应用程序、基础设施和连接的开发、实施和管理。我们还是全球领先的数字和AI基础设施提供商之一。NTT DATA隶属于NTT Group，后者每年的研发投入超过36亿美元，助力企业和社会自信、可持续地迈向数字化未来。

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