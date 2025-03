SLB recebe um importante contrato de perfuração da Woodside Energy para o projeto Trion em águas ultraprofundas na costa do México

HOUSTON (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A empresa mundial de tecnologia de energia SLB (NYSE: SLB) recebeu um importante contrato de perfuração da empresa independente australiana Woodside Energy (NYSE: WDS) para seu projeto de desenvolvimento Trion em águas ultraprofundas, na costa do México.

A SLB supervisionará a entrega de 18 poços em águas ultraprofundas usando uma abordagem de serviços integrados e recursos de perfuração habilitados para IA para melhorar a eficiência operacional e a qualidade do poço. O escopo completo do contrato inclui hardware e serviços de perfuração direcional digital, registro durante a perfuração (LWD), registro de superfície, cimentação, fluidos de perfuração e completação, completação e serviços de linha telefônica.

“Com profundidades de água de até 2,5 mil metros, o projeto Trion apresenta condições técnicas difíceis para a perfuração e construção de poços”, disse Wallace Pescarini, presidente de Offshore Atlantic da SLB. “A SLB possui vasta experiência em projetos de perfuração em águas ultraprofundas no mundo todo e tecnologias avançadas, incluindo IA e hardware habilitado digitalmente, para colocar esses poços on-line de forma segura, eficiente e confiável. Também aproveitaremos os investimentos estratégicos que fizemos em talentos locais e cadeias de suprimentos no México, o que ajudará a apoiar a entrega pontual deste projeto.”

Os serviços começarão no início de 2026 e serão gerenciados por meio dos centros de entrega de serviços digitais Performance Live™ da SLB. Esse contrato segue outro grande contrato da Woodside do projeto de desenvolvimento Trion para a joint venture SLB OneSubsea™ em 2023, que inclui árvores horizontais submarinas, controles e equipamentos topside. A fabricação está em andamento.

A Woodside está desenvolvendo o campo em parceria com a Pemex. A primeira produção está prevista para 2028.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.