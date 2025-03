MayMaan und SPIE Nederland schließen Partnerschaft, um die Energiewende in Europa zu beschleunigen

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--SPIE Nederland und MayMaan haben sich zusammengeschlossen, um die Herausforderungen der Netzüberlastung in Europa anzugehen und die Energiewende voranzutreiben. Durch die Kombination der innovativen wasserbasierten Kraftstofftechnologie von MayMaan mit der Expertise von SPIE im Bereich der Energieinfrastruktur soll die Zusammenarbeit die Art und Weise verändern, wie netzunabhängiger Strom erzeugt, verteilt und verbraucht wird, und so eine nachhaltigere Zukunft schaffen.

Für große industrielle Verbraucher sind die Kosten für Systemdienstleistungen, Verluste und das Engpassmanagement des Übertragungsnetzbetreibers in den Niederlanden deutlich höher als in den Nachbarländern. 2024 wurden diese Kosten auf 1,7 Milliarden Euro geschätzt, wobei Prognosen von einem Anstieg auf 4,7 Milliarden Euro bis 2030 ausgehen. Dieser Trend unterstreicht die erheblichen finanziellen Auswirkungen des Netzmanagements auf den industriellen Betrieb in den Niederlanden.

Mit der Technologie von MayMaan und dem Know-how von SPIE können wir Lösungen anbieten, wo der Bedarf besteht und das Netz noch nicht bereit ist. Durch die Verwendung eines Wasser-Bioalkohol-Gemischs zur saubereren Stromerzeugung werden Treibhausgase und Schadstoffe wie Stickoxide (NOx), Schwefeloxide (SOx) und Feinstaub erheblich reduziert.

SPIE, ein führendes Unternehmen im Bereich Energie- und Dateninfrastruktur, wird seine Erfahrung nutzen, um die Technologie von MayMaan in ganz Europa einzusetzen, beginnend mit dem niederländischen Markt und dann in anderen Regionen.

Doron Shmueli, CEO von MayMaan, erklärte: „Diese Partnerschaft markiert ein aufregendes neues Kapitel für MayMaan, da wir unsere Präsenz in Europa ausbauen. Mit der Expertise von SPIE im Bereich Energieinfrastruktur sind wir in der Lage, unsere innovative wasserbasierte Kraftstofftechnologie auf den europäischen Markt zu bringen und skalierbare, nachhaltige Energielösungen zu ermöglichen, die den Übergang zu sauberer Energie in der Region vorantreiben werden.“

Jacco Saaman, Business Development Director – CCO von SPIE Nederland, sagte: „Wir können jetzt eine Lösung anbieten, die dem Energiebedarf unserer Kunden entspricht und flexibel skalierbar ist. Sie ist die perfekte Option, wenn Sie Energie benötigen und Netzengpässe Ihre Bereitschaft blockieren, Ihr Unternehmen zu vergrößern oder umweltfreundlicher zu werden.“

Die Auswirkungen der Partnerschaft werden branchenübergreifend spürbar sein, von Rechenzentren bis hin zu Ladesystemen für Elektrofahrzeuge, und sauberere, effizientere Energielösungen bieten. Verbraucher werden von nachhaltigen Energiesystemen profitieren, die mit modernen Lebensstilen in Einklang stehen und gleichzeitig den Planeten schützen.

MayMaan und SPIE setzen sich für die Schaffung einer nachhaltigen Energielandschaft mit greifbaren Vorteilen für Mensch und Umwelt ein.

Über MayMaan

MayMaan ist ein führender Innovator im Bereich sauberer Energielösungen und hat sich auf fortschrittliche Motorentechnologie spezialisiert, die mit einer einzigartigen wasserbasierten Kraftstoffmischung betrieben wird. Das Flaggschiff des Unternehmens, der AquaStroke®-Motor, kombiniert modernste Kraftstofftechnologie und Motorkonstruktion und nutzt eine proprietäre Wasser-Bio-Alkohol-Kraftstoffmischung (70 % Wasser, 30 % Ethanol/Methanol), um eine effiziente, kostengünstige und emissionsarme Energieversorgung für eine Vielzahl von Anwendungen zu liefern. Zu den Kernangeboten von MayMaan gehören Generatoren, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Stromerzeugungssysteme mit Schlüsselanwendungen in Rechenzentren, netzunabhängigen Stromversorgungslösungen, der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge und Notstromsystemen. Neben dem direkten Einsatz lizenziert MayMaan seine Technologie an Hersteller, Händler und Integratoren weltweit, wodurch Partner in die Lage versetzt werden, nachhaltige Energielösungen in einer Vielzahl von Sektoren zu skalieren. Durch die Kombination von sauberem Kraftstoff und innovativem Motordesign treibt MayMaan den Übergang zu nachhaltiger Energie voran und bietet skalierbare und zuverlässige Energielösungen, die Branchen weltweit verändern.

