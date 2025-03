Convatec anuncia colaboração exclusiva com a maior organização profissional de enfermagem especializada em feridas, ostomia e continência

LONDRES (Inglaterra)--(BUSINESS WIRE)--A Convatec, empresa líder em produtos e tecnologias médicas focada em soluções para o gerenciamento de condições crônicas, tem o prazer de anunciar sua colaboração mundial com a Wound, Ostomy, and Continence Nurses Society™ (WOCN®), a maior e mais reconhecida comunidade profissional de enfermagem dedicada a promover a prática e a prestação de cuidados de saúde especializados para pessoas com necessidades de cuidados com feridas, ostomia e continência.

Juntas, a Convatec e a WOCN estão anunciando duas iniciativas educacionais gratuitas e de primeira classe para incrementar o conhecimento geral sobre cuidados com ostomias para profissionais da área de saúde, já que muitas instalações não têm pessoal suficiente treinado nessa área. As duas iniciativas incluem o Programa on-line de Cuidados Avançados com Ostomias e o Programa de Associados em Cuidados com Ostomias (OCA®), ambos projetados para melhorar o nível de atendimento que os pacientes ostomizados recebem, fornecendo educação para profissionais de saúde especializados e não especializados. Esses programas estarão disponíveis* nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Irlanda, no Brasil, na Polônia e na China em 2025, com os primeiros programas sendo lançados nos EUA, Reino Unido e Irlanda.

Bruno Pinheiro, presidente e diretor de Operações de Cuidados com Ostomias da Convatec, disse: “Cuidar para sempre é a promessa que fazemos aos nossos clientes, incluindo pacientes, consumidores e profissionais de saúde. Estamos muito satisfeitos em lançar esta nova colaboração com a WOCN Society para oferecer educação que acreditamos que dará a mais pacientes acesso aos melhores cuidados com ostomias e melhorará a qualidade de vida de um número cada vez maior de pessoas que vivem com uma ostomia no mundo todo”.

O Dr. Tod Brindle, PhD, diretor de Assuntos Médicos em Cuidados com Ostomias da Convatec, disse: “Apoiar os profissionais de saúde dessa forma ajuda a Convatec a atingir nossos objetivos mútuos de melhorar o atendimento ao paciente, fornecer acesso a cuidados especializados onde os serviços de ostomia são limitados e melhorar a qualidade de vida das pessoas que atendemos. Essa oportunidade empolgante para os profissionais de saúde de ostomia do mundo inteiro, liderados por nossas equipes de especialistas, incrementará seus conhecimentos e elevará o padrão de atendimento a pessoas com ostomia, ao mesmo tempo em que se esforça para capacitar mais de 750 novos profissionais de saúde para oferecer atendimento especializado a ostomizados”.

Vittoria (Vicky) Pontieri-Lewis, MS, RN, ACNS-BC, CWOCN, presidente da WOCN Society, disse: “Somos gratas à Convatec por tornar possível esse programa exclusivo. Essa colaboração ampliará o acesso à educação continuada em cuidados com ostomias, ajudando as pessoas com ostomias a se beneficiarem das práticas atuais baseadas em evidências e a receberem os cuidados ideais que merecem”.

Programa de Cuidados Avançados com Ostomias

A Convatec organizou uma biblioteca de cursos on-line gratuitos, sob demanda, desenvolvidos e administrados pela WOCN. Os cursos selecionados foram escolhidos por especialistas em cuidados com ostomias, pois ajudarão a equipar os profissionais de saúde com o conhecimento especializado e as habilidades necessárias para oferecer os melhores cuidados pré-operatórios, pós-operatórios e contínuos.

Programa de Associados em Cuidados com Ostomias (OCA)

A WOCN reconhece que muitas instituições de saúde não têm pessoal suficiente com formação em cuidados com ostomias e desenvolveu o Programa OCA para melhorar o conhecimento geral sobre cuidados com ostomias para toda a equipe de enfermagem, com o objetivo de melhorar os resultados para os pacientes. A Convatec está investindo na expansão, oferecendo-a sem custo para instalações selecionadas e gerenciando a administração da iniciativa curricular, e por meio de especialistas em cuidados com ostomias altamente qualificados.

A expansão ressalta o compromisso da Convatec em aumentar o conhecimento dos profissionais de saúde e garantir que as pessoas que vivem com ostomia recebam um atendimento superior que melhore sua qualidade de vida. Todos os participantes receberão um certificado de conclusão concedido pela WOCN Society. Enfermeiros licenciados nos EUA são elegíveis e receberão “horas de contato” ao concluírem o programa.

Desde sua criação em 2017, mais de 1 mil pessoas concluíram o Programa OCA. Dessas, 100% relataram que seus conhecimentos e habilidades profissionais foram atualizados, 99,6% relataram que planejam fazer mudanças em sua prática com base nessa atividade educacional e 100% recomendariam essa atividade a outras pessoas.

*O acesso a esses programas está sendo concedido por uma bolsa educacional sem restrições.

Notas de edição

Para mais informações, consulte os sites do Reino Unido e Irlanda aqui e os sites dos EUA aqui.

Sobre a Convatec

Pioneira em soluções médicas confiáveis para melhorar as vidas que tocamos: a Convatec é uma empresa mundial de produtos e tecnologias médicas focada em soluções para o gerenciamento de doenças crônicas, com posições de liderança em cuidados avançados com feridas, cuidados com ostomias, cuidados com continência e cuidados com infusão. Com mais de 10 mil profissionais, fornecemos nossos produtos e serviços em cerca de 90 países, unidos pela promessa dos cuidados em primeiro lugar. Nossas soluções proporcionam uma série de benefícios, desde a prevenção de infecções e a proteção da pele em risco até a melhoria dos resultados para os pacientes e a redução dos custos de tratamento. As receitas da Convatec em 2024 foram superiores a US$ 2 bilhões. A empresa faz parte do índice FTSE 100 (LSE:CTEC). Para saber mais, acesse http://www.convatecgroup.com.

Sobre a Wound, Ostomy, and Continence Nurses Society™

Fundada em 1968, a Wound, Ostomy, and Continence Nurses Society™ (WOCN®) é a maior e mais reconhecida comunidade profissional de enfermagem dedicada a promover a prática e a prestação de cuidados de saúde especializados a pessoas com necessidades de cuidados com feridas, ostomia e continência. Por meio de educação relevante, defesa eficaz, ciência de ponta, uma rede de apoio e uma abordagem centrada no paciente, a Sociedade possibilita o crescimento profissional de mais de 5 mil membros e ajuda a melhorar os resultados dos pacientes. Acesse wocn.org.

