ISN® s'associe à SSTenligne pour accroître la visibilité de la formation des entrepreneurs au Québec

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--ISN, le leader mondial des services de gestion de l'information sur les entrepreneurs et les fournisseurs, a annoncé un partenariat avec SSTenligne, le plus grand centre de formation en ligne sur la santé et la sécurité au travail au Québec, qui permet à SSTenligne d'intégrer les dossiers de formation dans la plateforme ISNetworld®, ce qui permet aux clients d'ISN au Québec d'avoir une meilleure visibilité sur les qualifications des entrepreneurs et d'améliorer les processus de santé et sécurité.

« Cette collaboration avec ISN nous permet d'étendre la portée et l'impact de nos programmes de formation en matière de santé et de sécurité au travail », a déclaré Martin Fiset, fondateur et directeur général de SSTenligne. « En intégrant nos dossiers de formation directement dans ISNetworld, nous offrons aux entreprises du Québec un moyen transparent de valider les qualifications des entrepreneurs, de réduire les risques et de maintenir les normes de santé et sécurité les plus élevées sur le lieu de travail. »

Basé à Trois-Rivières, au Québec, SSTenligne est le plus grand centre de formation en ligne sur la santé et la sécurité au travail de la région, auquel font confiance tant les petites entreprises que les grandes multinationales. Avec des programmes de formation reconnus par les principaux entrepreneurs du Québec, SSTenligne fournit aux organisations les outils nécessaires pour répondre aux normes de sécurité et de conformité requises. Cette nouvelle entente permet aux clients d'ISN de vérifier les qualifications de formation des entrepreneurs avec plus d'efficacité et de confiance, tout en accordant la priorité à la santé et sécurité au travail.

«Nous sommes ravis de nous associer à SSTenligne, le chef de file de la formation au Québec. Cette nouvelle relation renforce l'engagement d'ISN à fournir des solutions sur mesure aux clients du Québec », a déclaré Kim Ritchie, vice-présidente sénior d'ISN. « Cette intégration fournit aux clients d'ISN des informations concrètes sur la formation et les qualifications des entrepreneurs afin de créer des environnements de travail plus sécuritaires et plus transparents. Ensemble, SSTenligne et ISN s'efforceront de faire progresser les processus de santé et sécurité et de conformité au Québec. »

Pour plus d'informations sur les logiciels et les services à la pointe de l’industrie d'ISN, visitez le site isn.com/fr/.

À propos d'ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, avec plus de 20 ans d'expérience dans la mise en relation de 850 clients dans des industries à forte intensité de capital avec 85 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs afin de promouvoir la santé, la sécurité et le développement durable sur le lieu de travail. Les marques d'ISN comprennent ISNetworld®, une plateforme mondiale de gestion en ligne des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One®, une plateforme d'approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et Empower®, une application destinée aux travailleurs et conçue pour leur permettre d'aller de l'avant.

ISN dispose de 14 bureaux dans le monde qui fournissent une assistance et une formation primées à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fier de diriger les efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs et de servir de forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques de l'industrie, la comparaison des performances, la mise à disposition d’analyses de données auprès de ses membres, et le soutien des instances décisionnelles, notamment des membres du conseil d’administration, afin de garantir une évaluation et une surveillance efficaces des risques liés aux entrepreneurs et fournisseurs.

À propos de SSTenligne

SSTenligne, une filiale de SPI Health &Safety, est un centre de formation en ligne de premier plan spécialisé dans la santé et la sécurité au travail. Avec plus de 500 000 membres et plus de 15 000 entreprises qui font appel à ses services, SSTenligne est un partenaire de confiance en matière de formation à la santé et sécurité au travail.

Chaque année, SSTenligne délivre près de 400 000 formations, aidant ainsi les entreprises à se conformer aux réglementations en matière de santé et sécurité au travail tout en transmettant aux employés des connaissances essentielles. Le catalogue complet de cours de SSTenligne couvre la prévention des risques sur le lieu de travail, les procédures d'urgence et les protocoles de santé et sécurité spécifiques à des industries.

Conçue pour être flexible, la plateforme de SSTenligne permet aux utilisateurs de suivre des formations à tout moment et en tout lieu. Une fois la formation terminée avec succès, les participants reçoivent des certifications reconnues qui répondent aux normes légales et industrielles.

SSTenligne s'engage à rendre la formation à la santé et à la sécurité au travail plus accessible, plus attrayante et plus efficace. Rejoignez SSTenligne dans la construction de lieux de travail plus sécuritaires - une formation à la fois.

Pour plus d'informations, visitez sstenligne.com.