MayMaan e SPIE Nederland sottoscrivono una partnership per accelerare la transizione energetica in Europa

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--SPIE Nederland e MayMaan hanno avviato una collaborazione per affrontare le sfide legate alla congestione delle reti in Europa e guidare il progresso della transizione energetica. Grazie all'integrazione dell'innovativa tecnologia di combustibili a base d'acqua di MayMaan con le competenze di SPIE nell'ambito delle infrastrutture energetiche, la collaborazione ambisce a trasformare il modo in cui l’energia off-grid viene generata, distribuita e consumata, creando un futuro più sostenibile.

Per i grandi consumatori industriali, i costi di gestione di servizi di sistemi, perdite e congestioni sostenuti dai TSO sono notevolmente superiori nei Paesi Bassi rispetto a quelli dei paesi vicini. Nel 2024, la stima di questi costi si è attestata su 1,7 miliardi di euro e le proiezioni indicano un aumento a 4,7 miliardi di euro entro il 2030.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.