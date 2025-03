MayMaan en SPIE Nederland gaan een partnerschap aan om de energieovergang in Europa te versnellen

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--SPIE Nederland en MayMaan werken voortaan samen om de uitdagingen van netwerkoverbelasting in Europa aan te pakken en de energieovergang wind in de zeilen te geven. Door de innovatieve brandstoftechnologie gebaseerd op water van MayMaan te combineren met SPIE’s expertise op gebied van energie-infrastructuur, wil deze samenwerking de manier transformeren waarop 'off-grid' vermogen wordt opgewekt, verdeeld en geconsumeerd, om zo een duurzamere toekomst tot stand te brengen.

Voor grote industriële consumenten, systeemservices, verliezen en het beheer van overbelasting zijn de kosten van de TSO in Nederland aanzienlijk hoger in vergelijking met de buurlanden. In 2024 bedroegen deze kosten naar schatting een slordige €1,7 miljard, en de prognoses maken gewag van een stijging tot €4,7 miljard tegen 2030.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.