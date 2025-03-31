SLB獲得Woodside Energy授予的墨西哥近海超深水Trion開發專案的重大鑽井合約

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源科技公司SLB (NYSE: SLB)已獲得澳洲獨立能源公司Woodside Energy (NYSE: WDS)就其位於墨西哥近海的超深水Trion開發專案授予的重大鑽井合約。

SLB將採用綜合服務模式，並運用AI鑽井技術，負責監督18口超深水井的鑽探工作，以提高作業效率和油井品質。完整的合約範圍包括數位定向鑽井服務和硬體、隨鑽測井(LWD)、地面測井、固井、鑽井和完井液、完井以及電纜服務。

SLB大西洋近海業務總裁Wallace Pescarini表示：「Trion開發專案的水深可達2500米，這對鑽井和油井建設帶來了極具挑戰性的技術條件。SLB在全球超深水鑽井專案方面擁有豐富的專業知識，並且掌握各種先進科技，包括AI和數位化硬體，能夠安全、高效且可靠地使這些油井投入生產。我們還將充分利用在墨西哥在地人才和供應鏈方面的策略投資，這將有助於支援該專案準時交付。」

相關服務將於2026年初開始，並透過SLB的Performance Live™數位化服務交付中心進行管理。在此之前，Woodside於2023年與SLB OneSubsea™合資企業簽署了另一份關於Trion開發專案的重大合約，內容包括海底水平採油樹、控制系統和海上平台上部設備。相關製造工作目前正在按計畫進行。

Woodside正與Pemex合作開發該油田，計畫於2028年實現首次投產。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

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