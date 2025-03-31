SLB获得Woodside Energy授予的墨西哥近海超深水Trion开发项目的重大钻井合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB (NYSE: SLB)已获得澳大利亚独立能源公司Woodside Energy (NYSE: WDS)就其位于墨西哥近海的超深水Trion开发项目授予的重大钻井合同。

SLB将采用综合服务模式，并运用AI钻井技术，负责监督18口超深水井的钻探工作，以提高作业效率和油井质量。完整的合同范围包括数字定向钻井服务和硬件、随钻测井(LWD)、地面测井、固井、钻井和完井液、完井以及电缆服务。

SLB大西洋近海业务总裁Wallace Pescarini表示：“Trion开发项目的水深可达2500米，这对钻井和油井建设带来了极具挑战性的技术条件。SLB在全球超深水钻井项目方面拥有丰富的专业知识，并且掌握各种先进技术，包括AI和数字化硬件，能够安全、高效且可靠地使这些油井投入生产。我们还将充分利用在墨西哥当地人才和供应链方面的战略投资，这将有助于支持该项目按时交付。”

相关服务将于2026年初开始，并通过SLB的Performance Live™数字化服务交付中心进行管理。在此之前，Woodside于2023年与SLB OneSubsea™合资企业签订了另一份关于Trion开发项目的重大合同，内容包括海底水平采油树、控制系统和海上平台上部设备。相关制造工作目前正在按计划进行。

Woodside正与Pemex合作开发该油田，计划于2028年实现首次投产。

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