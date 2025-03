Cboe Canada renouvelle son soutien à l'industrie minière avec la cotation de Lipari Mining Ltd.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») est fier d’annoncer la cotation de Lipari Mining Ltd. (« Lipari Mining »), à la suite d’une opération de prise de contrôle inversée entre Lipari Diamond Mines Ltd. et Golden Share Resources Corporation. Société minière possédant une mine de diamants en exploitation au Brésil, un grand projet de développement de diamants en Angola et des propriétés d'exploration de diamants en Ontario, au Canada, Lipari Mining est désormais négociable sur Cboe Canada, une bourse de niveau 1, sous le mnémo LML.

L’équipe de Lipari Mining s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience dans l’exploration, le développement, la construction et l’exploitation de mines de diamants au Brésil pour faire avancer le développement de son projet Tchitengo en Angola, détenu à 75 %, et l’exploration d’un portefeuille de propriétés détenues au Brésil et au Canada. En outre, la société prévoit de poursuivre l'exploitation de sa mine Braúna détenue à 100 % dans l'État de Bahia, au Brésil, jusqu'en 2027.

Ken Johnson, président et chef de la direction de Lipari Mining, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux que notre société soit cotée sur Cboe Canada. Nous avons choisi Cboe en raison de sa portée mondiale et de son expertise locale. Le processus de cotation de Cboe Canada a été simple et transparent, avec un excellent soutien de la part de son personnel afin de garantir que notre processus de cotation se passe sans la moindre difficulté. Nous nous réjouissons à la perspective de faire avancer nos projets diamantaires en Angola et au Canada, et de poursuivre notre production de diamants au Brésil en tant que nouveau producteur de diamants coté sur Cboe Canada ».

Les investisseurs peuvent négocier les actions LML par le biais de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à escompte et les courtiers de plein exercice. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres cotés sur Cboe Canada.

« C’est un honneur d’être choisi comme plateforme de cotation de prédilection de Lipari Mining alors qu'ils entament leur prochaine phase de croissance. Leur choix est stratégique et vise à renforcer leur position sur le marché à l’avenir », déclare Tanya Rowntree, responsable des cotations chez Cboe Canada. « Nous sommes ravis de démontrer notre engagement à fournir à Lipari Mining le soin et l’expertise dont ils ont besoin pour évoluer en toute confiance sur les marchés des capitaux. »

Cboe Canada accueille certaines des entreprises canadiennes et internationales en croissance les plus novatrices, les FNB des plus grands émetteurs de FNB du Canada, et plus de certificats de dépôt canadiens (CDR). Cboe facilite en permanence 15 % de tous les volumes échangés sur les titres canadiens cotés en bourse.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse de premier rang du Canada, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Entièrement opérationnel depuis 2015, Cboe Canada référence les entreprises et les produits d'investissement à la recherche d'une bourse internationalement reconnue qui assure la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données du marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, la principale bourse de valeurs mobilières et de produits dérivés sur la scène internationale. Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, Cboe s'appuie sur son réseau mondial pour offrir aux émetteurs des solutions essentielles en matière de marchés de capitaux.

Rejoignez Cboe Canada sur : Site web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

À propos de Lipari Mining

Lipari Mining est un producteur de diamants naturels, provenant de sa mine de diamants Braúna détenue à 100 % au Brésil. La mine de Braúna est la seule mine de diamants en Amérique du Sud développée sur un gisement de kimberlite, la principale source de diamants naturels. La mine produit environ 140 000 carats de diamants de haute qualité par année, générant un chiffre d'affaires annuel brut d'environ 25 millions USD. La croissance de Lipari Mining proviendra de son projet diamantifère Tchitengo détenu à 75 % en Angola, où la société concentre son attention sur le gisement de kimberlite de Tchiuzo. Le gisement de Tchiuzo est un gisement de diamants de stade avancé et est l'un des 30 kimberlites présents sur le projet Tchitengo. Plus de 36 millions USD ont été investis dans le gisement entre 2005 et 2013, ce qui a permis de faire avancer le gisement au stade de faisabilité du développement. L’objectif de Lipari Mining est de mettre à jour l’étude de faisabilité et de faire avancer le projet vers une décision de production.

Rejoignez Lipari Mining sur : Site web | LinkedIn

