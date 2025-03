SLB krijgt groot boorcontract van Woodside Energy voor ultradiepwaterontwikkeling Trion, voor de kust van Mexico

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft een groot boorcontract gekregen van het Australische onafhankelijke bedrijf Woodside Energy (NYSE: WDS) voor zijn ultradiepwaterontwikkelingsproject Trion, voor de kust van Mexico.

SLB zal toezicht houden op de levering van 18 ultradiepwaterputten met behulp van een geïntegreerde servicebenadering en AI-gestuurde boorcapaciteiten om de operationele efficiëntie en putkwaliteit te verbeteren. De volledige omvang van het contract omvat digitale directionele boordiensten en hardware, Logging While Drilling (LWD), oppervlaktelogging, cementering, boor- en voltooiingsvloeistoffen, voltooiingen en wireline-diensten.

