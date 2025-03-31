Convatec宣布與最大的傷口、造口和失禁專業護理組織進行獨家合作

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Convatec是一家專注於慢性病管理解決方案的領先醫療產品和技術公司，該公司很高興地宣布與Wound, Ostomy, and Continence Nurses Society™ (WOCN®)進行全球合作，WOCN是規模最大、知名度最高的專業護理團體，致力於促進實踐，為有傷口、造口和失禁護理需求的個人提供專業的醫療服務。

Convatec和WOCN共同宣布推出兩項一流的免費教育計畫，旨在提高醫療專業人員的一般造口護理知識，因為許多機構在該領域都沒有足夠的訓練有素的工作人員。這兩項計畫包括線上進階造口護理計畫和Ostomy Care Associates (OCA®)計畫，旨在透過為專業和非專業醫療專業人士提供教育來提高造口患者的護理標準。這些計畫將於2025年在美國、英國、愛爾蘭、巴西、波蘭和中國推出*，首批計畫將在美國、英國和愛爾蘭推出。

Convatec造口護理總裁兼首席營運長Bruno Pinheiro表示：「永遠關懷是我們對客戶(包括患者、消費者和醫護保健專業人員)的承諾。我們很高興能與WOCN Society展開這項新的合作，提供我們相信能讓更多病患獲得最佳造口護理的教育，並改善全球日益增加的造口病患的生活品質。」

Convatec造口護理醫療事務總監Tod Brindle博士表示：「以這種方式支援醫療保健專業人員有助於Convatec實現我們的共同目標，即加強患者護理、在造口服務有限的地方提供專業護理以及改善我們服務對象的生活品質。在我們的專家團隊帶領下，全球現有的造口護理醫療護理專業人員有了這個令人振奮的機會，可以增進他們的知識並提高造口患者的護理標準，同時也致力於培訓超過750位新的醫療護理專業人員，為造口患者提供專門的護理。」

MS、RN、ACNS-BC、CWOCN、WOCN Society主席Vittoria (Vicky) Pontieri-Lewis表示：「我們非常感謝Convatec讓這項獨特的計畫成為可能。這項合作將擴大造口護理繼續教育的機會，最終幫助造口患者從目前的循證實踐中獲益，並獲得他們應得的最佳護理。」

進階造口護理計畫

Convatec精心挑選了由WOCN開發和管理的免費自定進度按需線上課程庫。所選課程是由造口護理專家選擇的，因為它們將幫助醫療保健提供者掌握提供最佳術前、術後和持續護理所需的專業知識和技能。

Ostomy Care Associate (OCA)計畫

WOCN意識到許多醫療機構沒有足夠的接受過造口護理培訓的工作人員，因此開發了OCA計畫，以增強整個護理團隊的造口護理常識，進而改善病患的治療效果。Convatec正透過免費提供給選定的機構、管理課程計畫的行政工作，並透過高素質的造口照護專家，對擴展計劃進行投資。

此次擴展彰顯了Convatec致力於提高醫療保健專業人員的知識水平，並確保造口患者獲得優質的護理，從而改善他們的生活品質。所有參加者將獲得由WOCN Society頒發的結業證書。美國的執照護士有資格參加，並將在完成課程後獲得聯絡時數。

自2017年成立以來，已有超過1,000人完成OCA計畫。其中，100%的人表示他們的專業知識和技能得到了更新，99.6%的人表示他們計劃根據此次教育活動改變自己的執業實踐，100%的人會向其他人推薦此次活動。

*這些計畫的參與權是由一筆無限制的教育補助金所提供。

編者註

您可以在此處的英國和愛爾蘭網頁以及此處的美國網頁上找到更多資訊。

關於Convatec

開創值得信賴的醫療解決方案，改善我們的所觸及的生命：Convatec是一家全球醫療產品和技術公司，專注於慢性病管理解決方案，在進階傷口護理、造口護理、失禁護理和輸液護理方面處於領先地位。我們擁有超過10,000名員工，為大約90個國家/地區提供產品和服務，我們團結一致，承諾永遠關懷備至。我們的解決方案提供一系列益處，從預防感染和保護高風險皮膚，到改善患者治療效果和降低護理成本。Convatec在2024年的營收將超過20億美元。該公司是FTSE 100指數(LSE:CTEC)的成分股。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.convatecgroup.com

關於Wound, Ostomy, and Continence Nurses Society™

Wound, Ostomy, and Continence Nurses Society™ (WOCN®)成立於1968年，是規模最大、知名度最高的專業護理團體，致力於促進實務，並提供專業的醫療照護給有傷口、造口和失禁照護需求的個人。透過相關的教育、有效的宣傳、尖端的科學、支援性的網路，以及以病患為中心的方法，該協會讓5,000多名會員獲得專業成長，並協助改善病患的治療效果。請造訪wocn.org

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