NTT DATA ausgewählt von UPS für digitale Transformation und Modernisierung

PLANO, Texas--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, ein führendes weltweites Unternehmen für Unternehmens- und Technologiedienstleistungen, sowie UPS, das weltweit größte Paketzustellunternehmen, haben eine strategische Zusammenarbeit für 10 Jahre angekündigt. Diese langfristige Vereinbarung wird UPS dabei helfen, seine IT-Infrastruktur und Rechenzentren weiter zu modernisieren und gleichzeitig KI- sowie Cloud-Dienste bereitzustellen, um die Unternehmensinnovation voranzutreiben. NTT DATA wird UPS auch weiterhin in der schnelllebigen Logistik- und Zustellwelt unterstützen.

„Wir fühlen uns geehrt, von UPS als strategischer Partner auf ihrem Transformationsweg ausgewählt zu sein, während sie ihre Vision vom ‚Rechenzentrum der Zukunft’ umsetzen, die IT-Infrastruktur der nächsten Generation bereitstellen sowie die Entwicklung digitaler Produkte beschleunigen,“ sagte Abhijit Dubey, President & CEO bei NTT DATA, Inc. „Als weltweit drittgrößter Anbieter für Rechenzentren und einziger Anbieter von Full-Stack-Transformationsdiensten ist NTT DATA gut aufgestellt, um UPS dabei zu unterstützen, Betriebskosten sowie Risiken zu senken, Innovationen und Umsatzwachstum voranzutreiben sowie die Marktführerschaft beizubehalten. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für unseren Einsatz, die Kundschaft dabei zu unterstützen, schnell mit den Märkten Schritt zu halten und sich auf die Zukunft vorzubereiten.“

Ken Finnerty, Senior Vice President, Global Information Technology, UPS sagte: „NTT DATA wird UPS erstklassige Rechenzentrums- und Infrastrukturdienste bieten. Dieses Arrangement ermöglicht den UPS-Technologie-Teams, im Rahmen unserer ‚Efficiency Reimagined’-Initiativen (Effizienz neu gedacht) ihr Fachwissen auf die Entwicklung digitaler Lösungen zu konzentrieren, um die Anforderungen der Kundschaft an die Lieferkette zu erfüllen.“

Die wichtigsten Punkte der Vereinbarung:

NTT DATA wird eines der geschäftskritischen Rechenzentren von UPS erwerben und betreiben sowie die Colocation von IT-Arbeitslasten vor Ort ermöglichen. Dies schließt ebenfalls die Nutzung der besten Kombination aus öffentlichen Cloud- und lokalen Lösungen ein, um die Effizienz und Flexibilität zu steigern.

Außerdem wird NTT DATA dabei helfen, neue Lösungen zu entwickeln.

Diese Änderungen unterstützen die Pläne von UPS, Einsparungen in innovative Projekte, die darauf abzielen, Wachstumsinitiativen voranzutreiben, umzuverteilen. Dazu gehört auch die Entwicklung neuer digitaler Dienstleistungen für ihre Kundschaft.

NTT DATA bietet echte End-to-End-Services, welche IT-Services, den Rechenzentrumsbetrieb sowie digitale Transformationslösungen nahtlos integrieren. Von der Planung sowie dem Bau hochmoderner Rechenzentren bis hin zur Verwaltung und Optimierung von IT-Systemen bietet NTT DATA ein umfassendes Leistungsspektrum, welches alle technologischen Anforderungen abdeckt. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass sich die Kundschaft auf Innovation und Wachstum konzentrieren kann, während NTT DATA die komplexe technologische Transformation übernimmt.

Weitere Informationen zu NTT DATAs Digital Transformation Services erhalten Sie auf: https://us.nttdata.com/en/insights/digital-transformation-and-modernization

Informationen zu NTT DATA

NTT DATA ist ein vertrauenswürdiger, globaler Innovator für Unternehmens- und Technologiedienstleistungen mit einem Wert von über 30 Milliarden Dollar. Wir betreuen 75 % der Fortune Global 100 und sind bestrebt, unserer Kundschaft bei der Innovation, Optimierung und Transformation zu helfen, um langfristigen Erfolg zu erzielen. Als weltweiter Spitzenarbeitgeber beschäftigen wir verschiedene Fachleute in mehr als 50 Ländern und verfügen über ein solides Partnernetzwerk aus etablierten Unternehmen und Start-ups. Unsere Dienstleistungen umfassen Unternehmens- und Technologieberatung, Daten sowie künstliche Intelligenz, Branchenlösungen sowie die Entwicklung, Einbindung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Wir sind zudem einer der weltweit führenden Anbieter einer digitalen und KI-Infrastruktur. NTT DATA gehört zur NTT Group, ein Konzern, der jedes Jahr über 3,6 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um Unternehmen und die Gesellschaft dabei zu unterstützen, selbstbewusst und nachhaltig in die digitale Zukunft zu gehen.

