MayMaan et SPIE Nederland forment un partenariat visant à accélérer la transition énergétique en Europe

SPIE Nederland et MayMaan se sont associés pour relever les défis de la congestion des réseaux en Europe et favoriser la transition énergétique. En associant la technologie innovante des carburants à base d'eau de MayMaan à l'expertise de SPIE en matière d'infrastructures énergétiques, cette collaboration vise à transformer la manière dont l'énergie hors réseau est produite, distribuée et consommée, créant ainsi un avenir plus durable.

Pour les grands consommateurs industriels, les services de réseau, les pertes et les coûts de gestion de la congestion du GRT sont nettement plus élevés aux Pays-Bas que dans les pays voisins. En 2024, ces coûts étaient estimés à 1,7 milliard d’euros, les projections suggérant une augmentation à 4,7 milliards d’euros d’ici 2030. Cette tendance souligne l’impact financier substantiel de la gestion du réseau sur les opérations industrielles aux Pays-Bas.

Grâce à la technologie de MayMaan et à l’expertise de SPIE, nous pouvons proposer des solutions là où la demande existe et où le réseau n’est pas encore prêt. L’utilisation d’un mélange eau-bioalcool pour une production d’électricité plus propre permet de réduire considérablement les gaz à effet de serre et les polluants tels que les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx) et les particules.

SPIE, leader dans le domaine de l’énergie et des infrastructures de données, mettra à profit son expérience pour déployer la technologie de MayMaan dans toute l’Europe, en commençant par le marché néerlandais, avant de l’étendre à d’autres régions.

Doron Shmueli, directeur général de MayMaan, déclare : « Ce partenariat marque un nouveau chapitre passionnant pour MayMaan, qui étend sa présence en Europe. Grâce à l’expertise de SPIE en matière d’infrastructures énergétiques, nous sommes en mesure d’apporter notre technologie innovante de carburant à base d’eau au marché européen, permettant ainsi des solutions énergétiques évolutives et durables qui contribueront à la transition vers l’énergie propre dans la région. »

Jacco Saaman, directeur du développement commercial et directeur commercial de SPIE Nederland, déclare : « Nous pouvons maintenant offrir une solution qui s’adapte à la demande d’énergie de nos clients et qui est flexible en termes d’échelle. C’est une option parfaite s’ils ont besoin d’énergie et que la congestion du réseau bloque leur volonté de développer leur entreprise ou de devenir plus écologiques. »

L’impact du partenariat se fera sentir dans tous les secteurs, des centres de données aux réseaux de recharge des véhicules électriques, en fournissant des solutions énergétiques plus propres et plus efficaces. Les consommateurs bénéficieront de systèmes énergétiques durables qui s’adaptent aux modes de vie modernes tout en protégeant la planète.

MayMaan et SPIE s’engagent à créer un paysage énergétique durable avec des avantages tangibles pour les personnes et l’environnement.

À propos de MayMaan

MayMaan est un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions énergétiques propres, spécialisé dans la technologie des moteurs avancés alimentés par un mélange unique de carburant à base d’eau. Le moteur AquaStroke®, fleuron de l’entreprise, combine une technologie de pointe en matière de carburant et de conception de moteur, en utilisant un mélange propriétaire de carburant à base d’eau et de bioalcool (70 % d’eau, 30 % d’éthanol/méthanol) pour fournir une puissance efficace, rentable et à faibles émissions pour une variété d’applications. Les principales offres de MayMaan incluent des générateurs, des stations de recharge pour véhicules électriques et des systèmes de production d’énergie, avec des applications clés dans les centres de données, les solutions d’alimentation hors réseau, l’infrastructure des véhicules électriques et les systèmes d’alimentation de secours. Outre les déploiements directs, MayMaan octroie des licences pour sa technologie à des fabricants, des distributeurs et des intégrateurs du monde entier, ce qui permet à ses partenaires de mettre à l’échelle des solutions énergétiques durables dans divers secteurs. En intégrant un carburant propre à une conception de moteur innovante, MayMaan fait progresser la transition vers l’énergie durable, en fournissant des solutions énergétiques évolutives et fiables qui transforment les industries à l’échelle mondiale.

