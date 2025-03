UPS choisit NTT DATA pour sa transformation numérique et la modernisation de ses systèmes

PLANO, Texas--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, l’un des leaders mondiaux des services technologiques et commerciaux, et UPS, première entreprise mondiale de livraison de colis, annoncent une collaboration stratégique de dix ans. Ce partenariat à long terme a pour but d'accompagner la modernisation de l’infrastructure informatique et des centres de données d’UPS, tout en fournissant des solutions d’intelligence artificielle et de cloud pour stimuler l’innovation au service de ses activités. NTT DATA continuera également à soutenir UPS dans un secteur logistique en constante évolution.

« Nous sommes honorés d’avoir été choisis par UPS comme partenaire stratégique pour l’accompagner dans sa transformation, alors qu’elle concrétise sa vision du “centre de données du futur”, déploie une infrastructure informatique de nouvelle génération et accélère le développement de produits numériques », a affirmé Abhijit Dubey, président-directeur général de NTT DATA, Inc. « En tant que troisième plus grand fournisseur mondial de centres de données et le seul à proposer une gamme complète de services de transformation, NTT DATA est parfaitement placé pour aider UPS à réduire ses coûts et ses risques opérationnels, tout en favorisant l’innovation, la croissance des revenus et le renforcement de sa position dominante sur le marché. Cette collaboration démontre notre engagement envers nos clients de les aider à s’adapter promptement aux changements du marché et à se préparer pour l’avenir », a-t-il ajouté.

Ken Finnerty, vice-président senior des technologies de l’information internationales chez UPS, a déclaré : « NTT DATA fournira à UPS des centres de données et des services d’infrastructure de classe mondiale. Cet accord s’inscrit dans le cadre de notre initiative Efficiency Reimagined et permet à nos équipes technologiques de concentrer leur expertise sur le développement de solutions numériques innovantes, afin de mieux répondre aux besoins de nos clients en matière de chaîne d’approvisionnement. »

Principaux points de l'accord :

NTT DATA s’apprête à acquérir et à gérer l’un des centres de données clés d’UPS, tout en offrant une solution de colocation pour les charges de travail informatiques sur site. Cette approche combine judicieusement les avantages des solutions cloud publiques et des infrastructures locales, ce qui devrait entraîner une amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la flexibilité.

NTT DATA participera activement à la création de solutions innovantes.

Ces changements soutiendront la stratégie d’UPS, qui consiste à réinvestir les économies réalisées dans des projets innovants visant à stimuler la croissance grâce au développement de services numériques centrés sur les besoins de la clientèle.

NTT DATA offre des services de bout en bout, qui incluent de manière transparente les technologies de l’information, les opérations de centres de données et les solutions de transformation numérique. De la planification jusqu’à la réalisation de centres de données avancés, en passant par la supervision et l’optimisation des systèmes informatiques, NTT DATA propose un éventail complet de services adaptés aux exigences technologiques de sa clientèle. Grâce à cette approche globale, les clients peuvent se concentrer sur l’innovation et la croissance, tandis que NTT DATA gère la complexité de leur transformation technologique.

Pour en savoir plus sur les services de transformation numérique proposés par NTT DATA, rendez-vous sur : https://us.nttdata.com/en/insights/digital-transformation-and-modernization

À propos de NTT DATA

NTT DATA est un acteur mondial de l’innovation, spécialisé dans les services commerciaux et technologiques. Nous générons un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards de dollars. Nous aidons 75 % des entreprises du Fortune Global 100 à innover, à optimiser leurs opérations et à se transformer durablement pour assurer leur succès à long terme. Reconnue comme l’un des meilleurs employeurs au monde, NTT DATA s’appuie sur des talents variés répartis dans plus de 50 pays, ainsi que sur un écosystème solide de partenaires, composé d’entreprises établies et de start-up innovantes. Nos services couvrent le conseil en stratégie et en technologie, les données et l’intelligence artificielle, les solutions sectorielles, ainsi que le développement, la mise en œuvre et la gestion des applications, des infrastructures et de la connectivité. Nous sommes également l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures numériques et de solutions d’IA. NTT DATA fait partie du groupe NTT, qui investit chaque année plus de 3,6 milliards de dollars en recherche et développement pour aider les organisations — et la société dans son ensemble — à avancer de manière durable et en toute confiance vers l’avenir numérique.

