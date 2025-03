NTT DATA selezionata da UPS per la trasformazione e la modernizzazione digitali

PLANO, Texas--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, azienda leader globale di servizi tecnologici e aziendali, e UPS, la più grande azienda al mondo di consegna pacchi al mondo, hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo di collaborazione strategica di 10 anni. Questo accordo sul lungo termine aiuterà UPS a contribuire a modernizzare la propria infrastruttura IT e i data center, continuando a fornire servizi cloud e IA per guidare l'innovazione aziendale. NTT DATA continuerà anche a fornire supporto a UPS nel settore in rapido movimento di logistica e consegne.

