Convatec ogłasza współpracę na wyłączność z największą organizacją zawodową pielęgniarstwa ran, stomii i osób cierpiących na nietrzymanie moczu

LONDYN--(BUSINESS WIRE)--Convatec, czołowy dostawca produktów i technologii medycznych zajmujący się tworzeniem rozwiązań do terapii chorób przewlekłych, z satysfakcją ogłasza globalną współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pielęgniarstwa Ran, Stomii i Osób Cierpiących na Nietrzymanie Moczu™ (WOCN® ), największą i cieszącą się największym uznaniem społecznością zawodowych pielęgniarzy, której celem jest rozwój i dostarczanie fachowej opieki zdrowotnej osobom wymagającym opieki z powodu ran, stomii i nietrzymania moczu.

Convatec i WOCN wspólnie ogłaszają początek dwóch najlepszych w swojej kategorii, darmowych inicjatyw edukacyjnych, których celem jest podniesienie ogólnego poziomu wiedzy o opiece stomijnej wśród pracowników służby zdrowia, gdyż wiele placówek skarży się na niedobór personelu wykwalifikowanego w tym kierunku. Wspomniane dwie inicjatywy to prowadzony online Program Zaawansowanej Opieki Stomijnej oraz Program Partnerstwa na Rzecz Opieki Stomijnej (OCA® ), które mają podnieść standardy opieki nad pacjentami ze stomią poprzez kształcenie zarówno wyspecjalizowanych, jak i niewyspecjalizowanych pracowników służby zdrowia. Programy te w 2025 roku będą dostępne* w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Brazylii, Polsce i Chinach, przy czym pierwsze programy zostaną uruchomione w USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Bruno Pinheiro, prezes i dyrektor operacyjny ds. opieki stomijnej w Convatec: „Nieustanna troska to nasze zobowiązanie na rzecz klientów, do których należą pacjenci, konsumenci i pracownicy służby zdrowia. Z przyjemnością rozpoczynamy nową współpracę ze stowarzyszeniem WOCN, w ramach której będziemy oferować kształcenie, które naszym zdaniem powiększy krąg pacjentów z dostępem do najlepszej w swojej klasie opieki stomijnej i podniesie jakość życia rosnącej liczby ludzi żyjących ze stomią na całym świecie”.

Dr Tod Brindle, dyrektor ds. medycznych w zakresie opieki stomijnej w Convatec: „Wspierając w ten sposób pracowników służby zdrowia, firma Convatec jest w stanie osiągnąć nasze wspólne cele, którymi są: podniesienie poziomu opieki nad pacjentem, udostępnienie specjalistycznej opieki w sytuacji ograniczonego dostępu do opieki stomijnej oraz podniesienie jakości życia naszych podopiecznych. Ta ekscytująca szansa dla pracowników opieki zdrowotnej na całym świecie zajmujących się opieką stomijną, kierowana przez nasze zespoły specjalistów, wyposaży pracowników w wiedzę i podniesie standardy opieki nad pacjentami ze stomią, a zarazem doprowadzi do wyszkolenia ponad 750 nowych specjalistów, którzy będą zapewniać fachową opiekę stomikom”.

Vittoria (Vicky) Pontieri-Lewis, MS, RN, ACNS-BC, CWOCN, prezes stowarzyszenia WOCN : „Jesteśmy wdzięczni firmie Convatec za umożliwienie wdrożenia tych wyjątkowych programów. Nasza współpraca ułatwi dostęp do ciągłego kształcenia w zakresie opieki stomijnej, co docelowo umożliwi osobom żyjącym ze stomią korzystanie z potwierdzonych klinicznie praktyk i optymalnej opieki, na którą zasługują”.

Program Zaawansowanej Opieki Stomijnej

Convatec patronuje bibliotece uzupełniających się, samodzielnych i dostosowanych do potrzeb kursów online, opracowanych i administrowanych przez WOCN. Kursy zostały dobrane przez ekspertów z zakresu opieki stomijnej, ponieważ mają umożliwić opiekunom pacjentów zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności niezbędnych, by zapewniać optymalną opiekę przedoperacyjną, pooperacyjną i bieżącą.

Program Partnerstwa na Rzecz Opieki Stomijnej (OCA)

Stowarzyszenie WOCN dostrzega, że wiele placówek opieki zdrowotnej nie dysponuje odpowiednią liczbą pracowników przeszkolonych w zakresie opieki stomijnej, i opracowało program OCA, który ma podnieść ogólny poziom wiedzy o opiece stomijnej wśród całego zespołu pielęgniarskiego, by osiągnąć lepsze wyniki opieki nad pacjentami. Firma Convatec inwestuje w zwiększenie zasięgu programu, oferując go nieodpłatnie wybranym placówkom, zarządzając administrowaniem programem nauczania oraz za pośrednictwem wykwalifikowanych ekspertów z zakresu opieki stomijnej.

Ekspansja programu podkreśla zaangażowanie Convatec na rzecz podniesienia poziomu wiedzy pracowników służby zdrowia i zapewnienia osobom żyjącym ze stomią doskonałej opieki, która poprawi jakość ich życia. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia przyznawany przez stowarzyszenie WOCN. W USA w programie mogą uczestniczyć licencjonowane pielęgniarki, którym po jego ukończeniu zostaną przyznane godziny kontaktowe.

Od czasu rozpoczęcia programu OCA w 2017 roku ukończyło go ponad 1000 osób. Z tej grupy 100% zadeklarowało, że ich zawodowa wiedza i umiejętności stały się bardziej aktualne, 99,6% uczestników zamierza wprowadzić zmiany w swojej praktyce pod wpływem szkoleń, a 100% poleciłoby je innym.

*Dostęp do programów jest zapewniany przez nieograniczony grant edukacyjny.

Informacje o Convatec

Pionierskie, cieszące się zaufaniem rozwiązania medyczne, podnoszące poziom życia osób, z którymi się stykamy: Convatec to czołowy dostawca produktów i technologii medycznych zajmujący się tworzeniem rozwiązań do terapii chorób przewlekłych i przodujący w takich dziedzinach, jak zaawansowana opieka nad pacjentami z ranami, opieka stomijna, opieka nad pacjentami z nietrzymaniem moczu oraz przyjmujących zastrzyki. Zatrudniamy ponad 10 tys. pracowników, dostarczamy nasze produkty i usługi w ponad 90 krajach, a łączy nas zobowiązanie do nieustannej troski. Stworzone przez nas rozwiązania oferują szereg korzyści: od zapobiegania zakażeniom i ochrony zagrożonej skóry po lepsze wyniki opieki nad pacjentami i jej niższe koszty. Przychody Convatec w 2024 roku przekroczyły 2 miliardy USD. Spółka jest notowana na indeksie FTSE 100 (LSE:CTEC). Więcej informacji na witrynie http://www.convatecgroup.com

Informacje o Stowarzyszeniu na Rzecz Pielęgniarstwa Ran, Stomii i Osób Cierpiących na Nietrzymanie Moczu™

Założone w 1968 roku Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgniarstwa Ran, Stomii i Osób Cierpiących na Nietrzymanie Moczu™ (WOCN® ) to największa i ciesząca się największym uznaniem społeczność zawodowych pielęgniarzy, której celem jest rozwój i dostarczanie fachowej opieki zdrowotnej osobom wymagającym opieki z powodu ran, stomii i nietrzymania moczu. Dzięki ukierunkowanej edukacji, efektywnemu wsparciu, najnowszym osiągnięciom nauki, sieci wsparcia oraz skupieniu na potrzebach pacjenta, Stowarzyszenie umożliwia rozwój zawodowy ponad 5 tys. swoich członków oraz wspiera podnoszenie poziomu opieki nad pacjentami. Więcej na witrynie wocn.org

