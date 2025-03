Data4Industry-X orchestre des espaces de données fédérés avec des standards de gouvernance pour l'industrie

HANOVRE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Data4Industry-X, la solution d'espace de données industrielles de confiance, poursuit sa dynamique afin de proposer la solution la plus complète et la plus flexible pour favoriser l'impatriation sécurisée et utile des données depuis toutes les usines à travers le monde. Contribuant activement à l'initiative Manufacturing-X, Data4Industry-X démontre aujourd’hui l'interopérabilité avec d'autres espaces de données, tels que celui de l’Association LNI 4.0 dans le cadre de International Manufacturing-X. Cette interopérabilité promeut l'orchestration d'espaces de données fédérés, soutenant ainsi l'ambition de Manufacturing-X de créer un écosystème industriel global, attractif et durable. Cette interopérabilité avec d'autres espaces de données sera démontrée à la Foire de Hanovre, du 31 mars au 4 avril. Des cas d’usage réels de scénarios d'impatriation de données de bout en bout seront également démontrés pour illustrer des échanges de données industrielles transfrontaliers, inter-entreprises et inter-usines efficaces et performants.

L'interopérabilité de Data4Industry-X avec d'autres espaces de données renforcera la confiance entre les organisations de l'écosystème et décuplera les opportunités business grâce à cet écosystème étendu. L'interconnexion entre ces espaces de données offre aux organisations industrielles l’accès à un plus grand volume de données issues des acteurs d'autres espaces de données. Elles pourront ainsi échanger des données avec de nouveaux participants tout en bénéficiant d'un cadre contractuel pré-défini et pré-négocié, résultant des accords conclus par les orchestrateurs des espaces de données interconnectés. Afin de soutenir les objectifs des organisations, l'échange de données sécurisé et conforme est devenu essentiel pour garantir la collaboration et des transactions de données de confiance au sein de l'écosystème.

S’appuyant sur la technologie d’échange de données de Dawex, Data4Industry-X propose la solution d'échange de données la plus flexible et la plus avancée du marché. En effet, Data4Industry-X implémente le standard de facto de Gaia-X, utilise les services de conformité de Gaia-X Digital Clearing House, s'interface avec le protocole OPC-UA grâce à la solution Unified Data Collector de Prosyst, ainsi qu’au Data Space Protocol, supporte les formats Open API et les modèles de données Asset Administration Shell, et s'intègre avec des connecteurs décentralisés tels que les Eclipse Dataspace Components Connectors. Data4Industry-X repose également sur des building blocks de Schneider Electric pour maintenir la continuité des données de la Box IIoT à l'espace de données, sur le développement de technologie par le CEA-List pour la décentralisation des espaces de données, ainsi que sur la définition de cas d’usage par Valeo en capitalisant sur les données et l'IA pour la prévision et la réduction des émissions de CO2.

« Data4Industry-X a franchi une nouvelle étape en démontrant l'interopérabilité avec d'autres espaces de données et les échanges de données industrielles de bout en bout. Cet élan soutient la dynamique d'une industrie forte et durable », précise Laurent Lafaye, Co-CEO de Dawex. « Data4Industry-X permet à tous les acteurs de l'industrie, quelle que soit leur taille, de s'engager dans l'échange de données, afin d'échanger, de distribuer et de valoriser les données industrielles en toute sécurité, et ainsi favoriser un écosystème industriel vaste, résilient et durable ».

Soutenu par l’Etat dans le cadre de France 2030, par le programme “Next Generation” de l’Union Européenne, et l’Alliance pour l’industrie du futur, Data4Industry-X s’appuie sur l’expertise technologique et industrielle de Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA-List, et Prosyst.

Visitez Data4Industry-X à la Foire de Hanovre, sur le stand Plattform Industry 4.0, Hall 8 - Stand D26.

Les cas d’usage Data4Industry-X présentés à Hannover Messe illustreront le reporting sur l'empreinte carbone, l'impatriation de données en temps réel depuis les ateliers, et la gestion du cycle de vie des produits.

