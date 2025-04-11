Novotech歡迎新加坡政府投資公司、淡馬錫以及現有投資者TPG新一輪投資加速公司全球業務發展

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國際知名的全方位生物技術受託研究機構 (CRO) Novotech今日宣佈，新加坡政府投資公司 (GIC) 和淡馬錫 (Temasek) 的關係企業已簽署具有約束力的最終協議，將收購該公司的相當數量的股權，新增資本將用於加速Novotech的全球成長。現有投資者TPG將透過其TPG亞洲基金進行再投資。

Novotech總部位於新加坡，在全球設有30多個辦公據點，是國際知名的全方位臨床 CRO 企業之一，為生物科技公司和中小型製藥公司提供加速進入市場的途徑。如今，Novotech的業務主要分布亞太地區、北美和歐洲，並與5,000多個試驗機構建立了合作關係。Novotech在臨床研究的前沿領域佔據重要地位，例如細胞和基因療法、放射性藥物和mRNA試驗等。

TPG亞洲的再投資，以及新加坡政府投資公司和淡馬錫的投資將幫助Novotech進一步推動機能性成長，並把握變革性的併購機會。這是Novotech致力成為真正專注於生物技術的全球性CRO宏偉目標的一部分。

Novotech執行長John Moller博士對新的投資表示歡迎，並表示公司憑藉其獨特優勢，將持續在臨床試驗需求預計每年成長15%的亞太地區進一步深耕，同時將專注於美國和歐洲進行重點擴張。

「Novotech已是CRO領域的國際性企業，擁有3,000多名員工，參與超過6,000多項臨床研究。」Moller博士表示：「我們很高興獲得新加坡政府投資公司和淡馬錫的支持，以及TPG的持續支持，使我們在繼續擴大業務規模的同時，能夠保持優質標準。」

「我們在亞太地區佔據著重要地位，隨著外包趨勢持續，尤其在生物技術領域，亞太地區在全球試驗中受歡迎程度不斷攀升。此外，我們還透過收購在美國和歐洲取得了重大進展。這項投資將確保我們能夠繼續在更大規模、跨地區的臨床試驗試中獲得更多的市場佔有率，特別是以亞洲為中心的試驗，使我們在業界不可避免的整合過程中，尋求更大規模、變革性的收購機會。」

TPG亞洲聯席主管兼TPG亞洲資本聯席管理合夥人Joel Thickins表示：「多年來，Novotech的成長和表現一直非常出色，我們很高興能繼續參與其下一個階段的全球擴張。自2017年我們投資以來，Novotech已從一個只有300名員工、主要在澳洲、紐西蘭和部分亞洲地區營運的公司，發展成為如今擁有3,000多名員工、業務涉及全球多個國家和地區的企業。TPG在與管理團隊合作以實現長期價值創造方面有著深厚的經驗。透過TPG亞洲的再投資，我們很高興能繼續與Novotech攜手，共同打造一家獨一無二的企業。」

TPG亞洲憑藉其平台建構策略和地區影響力，在亞太地區醫療健康投資方面取得了卓越的成績。其醫療健康投資包括iNova、Manipal Hospitals、One Healthcare Asia、Pathology Asia以及和睦家醫療。

TPG亞洲資本醫療健康聯席主管Vincent Wong補充：「我們對於卓越的醫療企業的長期投資承諾是提供優質醫療產品和服務的關鍵。這次交易延續了我們加注投資於優秀企業的核心策略，更進一步彰顯TPG的專題投資策略和在醫療健康領域的專長。我們與Novotech的長期合作，以及最近在TPG亞洲建立的區域管理模式，進一步整合了TPG在亞洲的醫療健康領域的資源體系。我們有能力支援Novotech在未來長期的成功發展。」

新加坡政府投資公司 (GIC) 私募股權部門投資長Choo Yong Cheen表示：「Novotech憑藉為生物科技客戶提供優質成果的卓越記錄，成功使其從亞太地區擴展至國際市場。我們很高興與TPG攜手，透過我們的長期資本和國際資源網絡，為Novotech下一階段的成長提供支援。我們期待與管理團隊和合作夥伴共同努力，透過投資機能性計畫和併購機會推動持續成長。」

此次交易未披露交易條款。

*如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。

關於Novotech

Novotech是一家可提供全方位服務的國際性受託研究機構 (CRO) 和科學諮詢公司，在藥物研發的各個階段提供指導，深受生物技術及中小型製藥公司的信賴。Novotech業務涉及全球多個國家和地區，在亞太地區、北美和歐洲設有30多個辦事處，並與5000多個試驗中心建立了合作關係，透過提供關鍵臨床試驗資源網絡、廣泛接觸不同的受試者群體，幫助客戶加速將前沿的治療方法推向市場。Novotech透過以客戶為中心的服務模式，將人員、流程和技術無縫整合，提供定制化解決方案，推動變革性的治療方法進入市場。Novotech採用真正的合作夥伴關係模式，堅定地致力於幫助客戶取得成功、推動創新並促進全球醫療保健的發展。Novotech憑藉卓越的臨床試驗執行和創新實力獲得了眾多業界殊榮，包括連續19年蟬聯Frost & Sullivan CRO年度公司獎。Novotech在臨床以及法規方面深厚的專業知識，以及對本地市場的深刻洞察，使其能夠為臨床試驗的順利進行、資料分析的強化以及加速受試者招募策略方面提供支援。Novotech與客戶攜手，將科學進步轉化為能夠改善全球健康狀況的治療方法，實踐推動創新、創造卓越成果的使命。

關於TPG

TPG是一家全球領先的另類資產管理公司，於1992年在舊金山成立，管理資產規模達2460億美元，並在全球各地設有投資和營運團隊。TPG的投資策略廣泛多元，涵蓋私募股權、影響力投資、信貸、房地產和市場解決方案等領域。我們獨特的策略以協作、創新和包容為核心導向。我們的團隊結合深厚的產品和產業經驗，以及廣泛的能力和專業知識，為基金投資者、投資組合公司、管理團隊和社區提供獨到的見解並創造價值。

關於新加坡政府投資公司 (GIC)

GIC成立於1981年，是全球領先的投資公司之一，旨在為新加坡打造一個穩定繁榮的金融未來。作為新加坡外匯儲備的管理者，我們採取長期且規範化的投資方式，實行多樣的投資策略，以獨特的優勢廣泛投資於全球各大資產類別，其中包括股票、固定收益、房地產、私募股權、風險投資和基礎設施。身為長期價值投資者，GIC憑藉多元資產配置能力與全球連通性，讓我們能夠成為值得信賴的合作夥伴。GIC力求為我們的投資增加重要的價值。我們的總部位於新加坡，並在全球十一大主要金融城市設有辦事處，擁有2300多人組成的人才隊伍，投資足跡遍佈全球40多個國家。

關於淡馬錫

淡馬錫是紮根於新加坡的國際投資公司，截至2024年3月31日的投資組合淨值為3,890億新元（相當於2,880億美元、2,670億歐元、2,280億英鎊或20,800億人民幣）。若按市值計算淡馬錫的非上市資產，投資組合淨值將提升310億新元（相當於230億美元、210億歐元、180億英鎊或1,660億人民幣），達到4,200億新元（相當於3,110億美元、2,890億歐元、2,470億英鎊或22,500億人民幣）。

「延延世代，欣欣向榮」的使命指引淡馬錫開拓創新，造福世代。

淡馬錫遵循商業原則營運，致力於實現長期可持續的回報。

淡馬錫在全球9個國家擁有13個辦事處：亞洲地區包括北京、河內、孟買、上海、深圳和新加坡；亞洲以外的地區包括布魯塞爾、倫敦、墨西哥城、紐約、巴黎、舊金山和華盛頓哥倫比亞特區。