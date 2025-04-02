诺为泰欢迎新加坡政府投资公司、淡马锡以及现有投资者TPG新一轮投资 加速公司全球业务发展

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球知名的全方位生物技术合同研究组织 (CRO) 诺为泰今日宣布，新加坡政府投资公司 (GIC) 和淡马锡 (Temasek) 的关联公司已签署具有约束力的最终协议，将收购该公司的相当数量的股权股权，新增资本将用于加速诺为泰的全球增长。 现有投资者TPG将通过其TPG亚洲基金进行再投资。

诺为泰总部位于新加坡，在全球设有 30 多个办公室，是全球领先的全方位临床 CRO 企业之一，为生物科技公司和中小型制药公司提供加速进入市场的途径。如今，诺为泰的业务遍及亚太地区、北美和欧洲，并与 5,000 多个试验机构建立了合作关系。诺为泰在临床研究的最前沿领域占据领先地位，例如细胞和基因疗法、放射性药物和mRNA试验等。

TPG亚洲的再投资，以及新加坡政府投资公司和淡马锡的投资将帮助诺为泰进一步推动有机增长，并把握变革性的并购机会 。这是诺为泰致力成为首家真正专注于生物技术的全球性CRO宏伟目标的一部分。

诺为泰首席执行官 John Moller博士对新的投资表示欢迎，并表示公司凭借其独特优势，将持续在临床试验需求预计每年增长15%的亚太地区实现增长，同时将专注于美国和欧洲进行重点扩张。

“诺为泰已是CRO领域的全球性企业，拥有3,000名员工，参与过6,000多个临床项目。” Moller博士表示，“我们很高兴获得新加坡政府投资公司和淡马锡的支持，以及TPG的持续支持，使我们在继续扩大业务规模的同时，能够保持优质标准。”

“我们在亚太地区占据着主导地位，随着外包趋势持续，尤其在生物技术领域，亚太地区在全球试验中受欢迎程度不断攀升。此外，我们还通过收购在美国和欧洲取得了重大进展。这项投资将确保我们能够继续在更大规模、跨地区的临床试验试中获得更多的市场份额，特别是以亚洲为中心的试验，使我们在行业不可避免的整合过程中，寻求更大规模的、变革性的收购机会。”

TPG亚洲联席主管兼TPG亚洲资本联席管理合伙人Joel Thickins表示： “多年来，诺为泰的增长和表现一直非常出色，我们很高兴能继续参与其下一个阶段的全球扩张。自2017年我们投资以来，诺为泰已从一个只有300名员工、主要在澳大利亚、新西兰和部分亚洲地区运营的公司，发展成为如今拥有 3,000 名员工、业务遍及全球的企业。TPG 在与管理团队合作以实现长期价值创造方面有着深厚的经验。通过 TPG 亚洲的再投资，我们很高兴能继续与诺为泰携手，共同打造一家独一无二的企业。”

TPG 亚洲凭借其平台构建战略和地区影响力，在亚太地区医疗健康投资方面取得了卓越的成绩。其医疗健康投资包括iNova、Manipal Hospitals、One Healthcare Asia、Pathology Asia以及和睦家医疗。

TPG 亚洲资本医疗健康联席主管Vincent Wong补充：““我们对于卓越的医疗企业的长期投资承诺是提供优质医疗产品和服务的关键。这次交易延续了我们加注投资于优秀企业的核心战略，更进一步彰显TPG的专题投资策略和在医疗健康领域的专长。我们与诺为泰的长期合作，以及最近在TPG亚洲建立的区域管理模式， 进一步整合了TPG在亚洲的医疗健康领域的资源体系。我们有能力支持诺为泰在未来长期的成功发展。””

新加坡政府投资公司 (GIC) 首席私募股权部门投资官 Choo Yong Cheen表示：“诺为泰凭为生物科技客户提供优质成果的卓越记录，成功使其从亚太地区扩展至全球市场。我们很高兴与TPG携手， 通过我们的长期资本和全球网络，为诺为泰下一阶段的增长提供支持。我们期待与管理团队和合作伙伴共同努力，通过投资有机项目和并购机会推动持续增长。”

此次交易未披露交易条款。

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关于诺为泰

Novotech（诺为泰）是一家可提供全方位服务的国际性临床合同研究组织 (CRO) 和科学咨询公司，在药物研发的各个阶段提供指导，深受生物技术及中小型制药公司的信赖。诺为泰业务遍布全球，在亚太地区、北美和欧洲设有30多个办事处，并与5000多个试验点建立了合作关系，通过提供关键临床试验资源网络、广泛接触不同的受试者群体，帮助客户加速将前沿的治疗方法推向市场。诺为泰通过以客户为中心的服务模式，将人员、流程和技术无缝整合，提供定制化解决方案，推动变革性的治疗方法进入市场。诺为泰采用真正的合作伙伴关系模式，坚定地致力于帮助客户取得成功、推动创新并促进全球医疗保健的发展。诺为泰凭借卓越的临床试验执行和创新能力获得了众多行业荣誉，连续19年蝉联弗若斯特沙利文CRO年度公司奖。诺为泰在治疗以及法规方面深厚的专业知识，以及对本地市场的深刻洞察，使其能够为临床试验的顺利进行、数据分析的优化以及加速受试者招募策略方面提供支持。诺为泰与客户携手，将科学进步转化为能够改善全球健康状况的治疗方法，践行推动创新、创造卓越成果的使命。

关于TPG

TPG 是一家全球领先的另类资产管理公司，于 1992 年在旧金山成立，管理资产规模达 2460 亿美元，并在全球范围内设有投资和运营团队。TPG 的投资策略广泛多元，涵盖私募股权、影响力投资、信贷、房地产和市场解决方案等领域。我们独特的战略以协作、创新和包容为核心导向。我们的团队结合深厚的产品和行业经验，以及广泛的能力和专业知识，为基金投资者、投资组合公司、管理团队和社区提供独到的见解并创造价值。

关于新加坡政府投资公司 (GIC)

GIC成立于1981年，是全球领先的投资公司之一，旨在为新加坡打造一个稳定繁荣的金融未来。作为新加坡外汇储备的管理者，我们采取长期且规范化的投资方式，实行多样的投资策略，以独特的优势广泛投资于全球各大资产类别，其中包括股票、固定收益、房地产、私募股权、风险投资和基础设施。身为长期价值投资者，GIC凭借多元资产配置能力与全球连通性，让我们能够成为值得信赖的合作伙伴。GIC力求为我们的投资增加重要的价值。我们的总部位于新加坡，并在全球十一大主要金融城市设有办事处，拥有2300多人组成的人才队伍，投资足迹遍布全球40多个国家。

关于淡马锡

淡马锡是扎根于新加坡的国际投资公司，截至2024年3月31日的投资组合净值为3,890亿新元(相当于2,880亿美元、2,670亿欧元、2,280亿英镑或20,800亿人民币)。若按市值计算淡马锡的非上市资产，投资组合净值将提升310亿新元(相当于230亿美元、210亿欧元、180亿英镑或1,660亿人民币)，达到4,200亿新元(相当于3,110亿美元、2,890亿欧元、2,470亿英镑或22,500亿人民币)。

“延延世代，欣欣向荣”的使命指引淡马锡开拓创新，造福世代。

淡马锡遵循商业原则运营，致力于实现长期可持续的回报。

淡马锡在全球9个国家拥有13个办事处：亚洲地区包括北京、河内、孟买、上海、深圳和新加坡；亚洲以外的地区包括布鲁塞尔、伦敦、墨西哥城、纽约、巴黎、旧金山和华盛顿哥伦比亚特区。