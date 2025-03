LTIMindtree kondigt strategisch partnerschap aan met Google Cloud om bedrijfstransformatie aan te drijven met Agentic AI

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een wereldwijd technologisch bedrijf op het gebied van adviesdiensten en digitale oplossingen, kondigde vandaag de uitbreiding aan van zijn wereldwijde strategische partnerschap met Google Cloud. Als onderdeel van deze samenwerking zal LTIMindtree het aanbod mogelijk gemaakt door Google Cloud-technologie aanwenden met gebruik van Agentic AI om de bedrijfsgroei te stimuleren en het cloudlandschap voor wereldwijde klanten te herdefiniëren. Door het gebruik van Gemini-modellen, samen met andere innovatieve Google Cloud-technologieën, zal LTIMindtree in samenwerking sectorspecifieke oplossingen ontwikkelen om de breed opgezette GenAI-inplementatie aan te drijven.

Via deze samenwerking tracht LTIMindtree een groene corridor te ontwikkelen voor de ontwikkeling van oplossingen, met marktontwikkelingsinitiatieven, go-to-market-strategieën (GTM) en uitgebreide training voor zijn personeel.

