LTIMindtree宣布与Google Cloud达成战略合作伙伴关系，借助智能代理AI推动业务转型

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今日宣布扩大其与Google Cloud的全球战略合作伙伴关系。作为此次合作的一部分，LTIMindtree将利用由Google Cloud技术支持、基于智能代理AI的产品，推动业务增长，并为全球客户重新定义云服务格局。通过使用Gemini模型以及Google Cloud的其他创新技术，LTIMindtree将合作开发行业特定解决方案，推动生成式AI的广泛应用。

通过此次合作，LTIMindtree旨在为解决方案开发打造一条“绿色通道”，包括开展市场开发活动、制定市场进入(GTM)策略，以及为其员工提供全面培训。此次合作还将使LTIMindtree能够设计前沿的概念验证，并根据特定的客户用例进行试点。此外，该联盟将使LTIMindtree能够提供市场领先的解决方案，帮助企业在实现基础设施和数据栈现代化的同时，最大限度地提高其云投资的回报率。

在这一战略合作框架下，LTIMindtree将利用其深厚的领域专业知识，结合Google Cloud的先进AI平台（如Vertex AI），为银行、金融服务和保险(BFSI)、制造业、高科技媒体和娱乐、零售和包装消费品(CPG)等行业量身打造创新解决方案。这将加速新兴的AI驱动技术的应用，并为客户创造独特的价值主张，使他们能够提前获取新的产品。此次合作还将实现服务的快速部署，并为客户提供全面支持，从而提高整体客户满意度。此外，LTIMindtree将获得Google Cloud提供的更多资源，用于开发新的解决方案，从而加快产品上市时间。

LTIMindtree全球AI服务、战略交易与合作伙伴关系总裁兼执行董事Nachiket Deshpande表示：“我们与Google Cloud的合作标志着我们在创新和增长道路上的一个重要里程碑。通过整合双方优势，我们有望为客户提供无与伦比的价值，并为云生态系统带来革新。”

Google Cloud全球合作伙伴组织总裁Kevin Ichhpurani表示：“生成式AI有能力提高企业效率，改变组织的运营方式。凭借LTIMindtree的专业知识和Google Cloud的领先AI技术，客户可以部署强大的解决方案，解决行业挑战，显著提升业务绩效。”

LTIMindtree将组建一支由才华横溢的专业人员组成的专属团队，以支持此次联盟合作，这些人员在广泛的Google Cloud技术和服务方面拥有深厚的专业知识。此次合作的长期目标是确保为客户无缝实施Google Cloud的产品和解决方案，并帮助他们持续从中实现价值和增长。

如需了解更多关于LTIMindtree与Google Cloud合作的信息，请访问此链接。

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性技术咨询和数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大程度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专业知识，助力客户在不断融合的世界实现卓越的差异化竞争优势、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多个国家拥有超过86,000名勇于开拓创新的专业人才，致力于解决最复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问www.ltimindtree.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。