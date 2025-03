LTIMindtree annuncia l'inizio di una partnership strategica con Google Cloud per guidare la trasformazione aziendale con l'IA agenziale

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di soluzioni digitali e di consulenza tecnologica, ha annunciato oggi l'espansione della sua partnership globale strategica con Google Cloud. In quanto parte di questa collaborazione, LTIMindtree sfrutterà le offerte alimentate dalla tecnologia Google Cloud usando l'IA agenziale per dare impulso all crescita commerciale e ridefinire il panorama cloud per clienti a livello mondiale. Utilizzando i modelli Gemini assieme ad altre innovative tecnologie Google Cloud, LTIMindtree svilupperà in modo collaborativo soluzioni specifiche per il settore per guidare un'adozione su base ampia dell'IA generativa.

Grazie a questa collaborazione, LTIMindtree desidera sviluppare un corridoio verde per lo sviluppo di soluzioni, con iniziative di sviluppo di mercato, strategie go-to-market (GTM) e una formazione completa della sua forza lavoro.

