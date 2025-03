Vivendi signe avec Poste Italiane un accord de cession de titres TIM

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) annonce avoir conclu un accord avec Poste Italiane pour la cession de 15,00 % des actions ordinaires et des droits de vote de TIM au prix de 0,2975 euro par action pour un montant total de 684 millions d’euros. A l’issue de cette opération, qui interviendra peu après sa notification auprès de l’Autorité de la concurrence italienne, Vivendi conservera une participation résiduelle de 2,51 % des actions ordinaires et des droits de vote de l’opérateur de télécoms italien, et 1,80 % de son capital.

Vivendi avait indiqué à plusieurs reprises son intention de céder sa participation dans TIM dans de bonnes conditions financières. Il avait franchi à la baisse le seuil de 20 % des actions ordinaires et des droits de vote de TIM le 18 mars 2025 à la suite d’une cession de titres sur le marché et détenait, à la clôture du marché le 25 mars 2025, 17,51 % des actions ordinaires et des droits de vote de TIM et 12,56 % de son capital.

Avertissements importants

Le présent communiqué de presse contient une information susceptible d’avoir constitué, avant sa diffusion, une information privilégiée au sens de l’article 7 par. 1 du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tel qu’amendé.

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux perspectives de Vivendi, y compris en termes d’impact de certaines opérations ainsi que de paiement de dividendes, de distribution et de rachats d’actions. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques liés à l'obtention de l'accord d'autorités de la concurrence et d’autres autorités réglementaires ainsi que toutes les autres autorisations qui pourraient être requises dans le cadre de certaines opérations et les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Vivendi ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de tout autre raison.

ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.

