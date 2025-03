LTIMindtree annonce un partenariat stratégique avec Google Cloud pour favoriser la transformation de l’entreprise grâce à l’IA agentique

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd’hui l’extension de son partenariat stratégique mondial avec Google Cloud. Dans le cadre de cette collaboration, LTIMindtree s’appuiera sur la technologie de Google Cloud et sur l’IA agentique pour stimuler la croissance des activités commerciales et redéfinir le paysage de l’informatique dématérialisée pour les clients du monde entier. En utilisant les modèles Gemini, ainsi que d’autres technologies innovantes de Google Cloud, LTIMindtree prévoit de développer en collaboration des solutions spécifiques pour l’industrie favorisant l’adoption à grande échelle de l’IA générative (GenAI).

Avec cette collaboration, LTIMindtree vise à créer un corridor vert pour le développement de solutions, avec des initiatives de développement du marché, des stratégies de mise sur le marché (go-to-market, GTM) et une formation complète pour sa main-d’œuvre. Cette collaboration permettra également à LTIMindtree de concevoir des preuves de concept de pointe et des projets pilotes sur mesure, adaptés aux spécificités d’utilisation des clients. En outre, l’alliance permettra à LTIMindtree de fournir des solutions innovantes, qui aideront les entreprises à optimiser le retour de leurs investissements dans le cloud, tout en modernisant leur infrastructure et leur pile de données.

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, LTIMindtree s’appuiera sur sa vaste expertise sectorielle, combinée aux plateformes d’IA avancées de Google Cloud telles que Vertex AI, pour créer des solutions innovantes adaptées aux secteurs des services bancaires, financiers et d’assurance, de la fabrication, des médias et divertissements de haute technologie, du commerce de détail et des produits de grande consommation. Cela va permettre d’accélérer l’adoption des technologies émergentes basées sur l’IA et de créer des propositions de valeur uniques pour les clients qui bénéficieront d’un accès anticipé aux nouvelles offres. La collaboration permettra en outre un déploiement rapide des services et un soutien complet aux clients, améliorant la satisfaction globale de ces derniers. Par ailleurs, LTIMindtree bénéficiera d’un accès à des ressources supplémentaires de Google Cloud pour élaborer de nouvelles solutions, conduisant des mises sur le marché plus rapides.

Nachiket Deshpande, président des Services mondiaux d’IA, des accords stratégiques et des partenariats, et directeur à temps plein de LTIMindtree a déclaré : « Notre collaboration avec Google Cloud représente un jalon stratégique dans notre quête d’innovation et de croissance. En regroupant nos forces, nous sommes prêts à offrir une valeur sans égale à nos clients et à provoquer un changement transformateur dans l’écosystème du cloud. »

« L’IA générative a le pouvoir d’accroître l’efficacité des entreprises et de transformer leur mode de fonctionnement », a confié pour sa part Kevin Ichhpurani, président de l’Organisation mondiale des partenaires, Google Cloud. « Grâce à l’expertise de LTIMindtree et à la technologie d’IA de pointe de Google Cloud, les clients peuvent déployer des solutions puissantes qui résolvent les défis de l’industrie et améliorent considérablement les performances des entreprises. »

Afin de soutenir cette initiative d’alliance, LTIMindtree prévoit de constituer une équipe dédiée de professionnels talentueux possédant une expertise approfondie dans un large éventail de technologies et de services Google Cloud. L’objectif à long terme du partenariat est d’assurer une mise en œuvre transparente des produits et solutions Google Cloud pour les clients et d’aider ces derniers à en tirer une valeur et une croissance constantes.

