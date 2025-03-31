LTIMindtree宣布與Google Cloud達成策略性合作夥伴關係，借助智慧代理AI推動業務轉型

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今日宣布擴大其與Google Cloud的全球策略性合作夥伴關係。LTIMindtree將利用由Google Cloud技術支援、採用智慧代理AI的產品，推動業務成長，並為全球客戶重新定義雲端服務格局，此為此次合作的一部分。透過使用Gemini模型以及Google Cloud的其他創新技術，LTIMindtree將合作開發產業特定解決方案，推動生成式AI的廣泛應用。

透過此次合作，LTIMindtree旨在為解決方案開發打造一條「綠色通道」，包括展開市場開發活動、制定市場進入(GTM)策略，以及為其員工提供全面培訓。此次合作還將使LTIMindtree能夠設計尖端的概念驗證，並根據特定的客戶使用案例進行試點。此外，該聯盟將使LTIMindtree能夠提供市場首屈一指的解決方案，協助企業在實現基礎設施和資料棧現代化的同時，充分提高其雲端投資的報酬率。

在這一策略性合作架構下，LTIMindtree將利用其深厚的領域專業知識，結合Google Cloud的先進AI平台（如Vertex AI），為銀行、金融服務和保險(BFSI)、製造業、高科技媒體和娛樂、零售和消費性包裝商品(CPG)等產業量身打造創新解決方案。這將加快新興的AI驅動技術的應用，並為客戶創造獨特的價值主張，使他們能夠提前用上新的產品。此次合作還將實現服務的快速部署，並為客戶提供全面支援，從而提高整體客戶滿意度。此外，LTIMindtree將獲得Google Cloud提供的更多資源，用於開發新的解決方案，從而加快產品上市時間。

LTIMindtree全球AI服務、策略交易與合作夥伴關係總裁兼執行董事Nachiket Deshpande表示：「我們與Google Cloud的合作代表我們在創新和成長道路上的一個重要里程碑。透過整合雙方優勢，我們可望為客戶提供無與倫比的價值，並為雲端生態系統帶來革新。」

Google Cloud全球合作夥伴組織總裁Kevin Ichhpurani表示：「生成式AI有能力提高企業效率，改變組織的營運方式。憑藉LTIMindtree的專業知識和Google Cloud首屈一指的AI技術，客戶可以部署強大的解決方案，解決產業挑戰，顯著提升業務績效。」

LTIMindtree將設立一支由才華洋溢的專業人員組成的專屬團隊，以支援此次聯盟合作，這些人員在廣泛的Google Cloud技術和服務方面擁有深厚的專業知識。此次合作的長期目標是確保為客戶順暢實施Google Cloud的產品和解決方案，並協助他們持續從中實現價值和成長。

如欲瞭解更多關於LTIMindtree與Google Cloud合作的資訊，請造訪此連結。

關於LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性技術顧問和數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專業知識，協助客戶在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多個國家擁有超過86,000名勇於開拓創新的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com。

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