AUTEL und Mer bilden Partnerschaft im Hinblick auf Erweiterung von AC-Fahrzeugladelösungen in ganz Europa

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--AUTEL Energy Europe, ein führender innovativer Anbieter von Lösungen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, meldet erfreut die Bildung einer strategischen Partnerschaft mit Mer, einem führenden Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge im Hinblick auf nachhaltige Mobilität. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Mer und AUTEL gemeinsam die umfassende Palette an MaxiCharger AC-Produkten von AUTEL in das zunehmende Ladenetz von Mer in wichtigen Märkten integrieren, darunter die nordischen Länder, Großbritannien, Deutschland und Österreich, um die Zahl der verfügbaren Ladepunkte zu steigern und den Übergang zu Elektrofahrzeugen in Europa zu erleichtern.

Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden gemeinsamen Meilenstein bei der Förderung einer zugänglichen und effizienten Infrastruktur für das Aufladen von Elektroautos in ganz Europa. Die von AUTEL bereitgestellte MaxiCharger AC-Serie bietet fortschrittliche und leistungsstarke Lösungen zur Beschleunigung des Übergangs zur Elektromobilität mit zuverlässigen und nutzerfreundlichen Ladeoptionen, die für Standorte in Wohn- und Gewerbegebieten sowie am öffentlichen Straßennetz geeignet sind.

Ein besonderes Unterscheidungsmerkmal des MaxiCharger AC von AUTEL ist der interaktive Bildschirm, der das Nutzererlebnis durch übersichtliche wichtige Aufladeinformationen verbessert. Darüber hinaus versetzt die MaxiCharger AC Ultra-Serie die Nutzer in die Lage, die Ladeeinstellungen direkt auf dem Bildschirm zu ändern, was ein intuitives und nahtloses Aufladen ermöglicht.

„Die Partnerschaft mit Mer gestattet uns die gemeinsame Bereitstellung der fortschrittlichen MaxiCharger AC-Technologie für ein breiteres Publikum in bedeutenden europäischen Regionen, was die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Infrastruktur erheblich erweitert“, so Ting Cai, CEO von AUTEL Europe. „Wir sind stolz darauf, die von Mer verfolgte Vorstellung einer nachhaltigen Mobilität aktiv zu unterstützen, indem wir innovative, nachhaltige und zuverlässige Ladelösungen für Elektroautos bereitstellen.“

Mer konzentriert sich darauf, über sein ausgedehntes und mit sauberer Energie versorgtes Ladenetz nachhaltigen Transportverkehr zu fördern. Die Aufnahme der MaxiCharger AC-Serie von AUTEL wird das Dienstleistungsangebot von Mer erheblich verbessern und den Fahrer*innen von Elektroautos ein reibungsloses und zuverlässiges Ladeerlebnis bereitstellen, was wiederum dem allgemeineren Ziel der nachhaltigen Mobilität zugutekommt.

„Unsere Zusammenarbeit mit AUTEL steht im Einklang mit unserer Mission, das Aufladen von Elektroautos in ganz Europa für Fahrer*innen und Firmen problemlos und zuverlässig zu gestalten“, erklärte Kristoffer Thoner, CEO von Mer. „Die Expertise und Technologie von AUTEL beim AC-Aufladen wird zusammen mit unseren gemeinsamen Anstrengungen gute und zukunftsfähige Lösungen für Firmen bereitstellen.“ Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Verbesserung des Zugangs zu effizienten Ladelösungen für Elektroautos in Europa, um das gemeinsame Ziel beider Unternehmen hinsichtlich einer beschleunigten Akzeptanz von Elektrofahrzeugen widerzuspiegeln. Zu diesem Zweck muss das Aufladen einfacher, effizienter und ökologisch nachhaltiger gestaltet werden.

Über AUTEL

AUTEL Energy Europe ist ein führender Anbieter innovativer Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, der seinen Kunden eine umfassende Palette an leistungsstarken AC- und DC-Ladestationen bereitstellt. AUTEL ist in 22 europäischen Ländern tätig und konzentriert sich auf modernste Technologie, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen arbeitet eng mit branchenführenden Partnern zusammen, um die Zukunft der Elektromobilität in Europa voranzubringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://autelenergy.eu/

Über Mer

Mer ist ein europäischer Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, der sich mit Fachwissen und Größenvorteilen für die Förderung des Übergangs zur Elektromobilität in Europa einsetzt. Mer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und ist in Norwegen, Schweden, Deutschland, Österreich und Großbritannien präsent. Mer bietet Ladelösungen für Fahrer*innen von Elektrofahrzeugen am Straßennetz, bei Unternehmen, Depots und an sonstigen Geschäftsstandorten. Die Mission von Mer besteht darin, die nachhaltige Elektromobilität für Fahrer*innen und Firmen in ganz Europa problemlos und zuverlässig zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://mer.eco/.

