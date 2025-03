EMA (European Medicines Agency) valideert de goedkeuringsaanvraag van Henlius en Organon voor HLX11, een biosimilair kandidaatgeneesmiddel gelijkwaardig aan Perjeta® (pertuzumab)

SHANGHAI, China & JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) en Organon (NYSE: OGN) maakten vandaag bekend dat EMA (European Medicines Agency) de MAA (marketing authorization application) heeft gevalideerd voor HLX11, een biosimilair geneesmiddel in onderzoeksfase dat gelijkwaardig is aan Perjeta® (pertuzumab). Pertuzumab is in verschillende landen en regio's in combinatie met trastuzumab en chemotherapie goedgekeurd voor de neoadjuvante behandeling van patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde, inflammatoire borstkanker of borstkanker in een vroeg stadium, en voor adjuvante behandeling van bepaalde HER2-positieve vormen van borstkanker in een vroeg stadium, en een aantal andere indicaties.

De goedkeuringsaanvraag was gebaseerd op een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, parallel gecontroleerde klinische studie van fase 3 (NCT05346224) bedoeld om de doeltreffendheid en de veiligheid van HLX11 te vergelijken met het referentieproduct Perjeta® (pertuzumab) als neoadjuvante therapie bij patiënten met HER2-positieve, HR-negatieve borstkanker in een vroeg stadium of lokaal gevorderde borstkanker als onderdeel van een volledig behandelingsregime.

