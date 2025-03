ImmunoPrecise Antibodies (IPA) publie ses résultats financiers et les faits saillants de ses activités du troisième trimestre de l’exercice 2025

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une société de recherche et de technologie biothérapeutique basée sur l’intelligence artificielle, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice 2025, qui s’est terminé le 31 janvier 2025.

« Alors que nous continuons de révolutionner le secteur de la découverte de médicaments grâce à l’IA, nos récents accomplissements témoignent de la reconnaissance croissante de notre IA innovante et de notre potentiel de croissance. Nous avons notamment conclu un partenariat stratégique d'une valeur de huit à dix millions USD avec une société de biotechnologie de premier plan, tirant parti de notre technologie exclusive B-cell Select et de nos capacités optimisées par l'IA pour améliorer nos processus de développement et d'optimisation. Ces capacités de développement et d'optimisation axées sur l'IA accélèrent l'avancement de nouvelles thérapies, nous positionnant à l'avant-garde de l'innovation. Nos collaborations avec Vultr, AMD et d'autres fournisseurs de technologies GPU de pointe renforcent encore nos capacités de découverte et de développement de médicaments en laboratoire, non seulement pour améliorer la rentabilité de nos partenaires pharmaceutiques, mais aussi pour accroître notre compétitivité dans la sécurisation de futures collaborations. Cet alignement stratégique a un impact positif à la fois sur notre résultat brut et sur nos marges bénéficiaires brutes dans le secteur de l'IA, alors que nous continuons à stimuler une croissance robuste et à étendre notre présence dans écosystème de la santé soutenue par l'IA en évolution rapide. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de ces partenariats actuels et nous nous réjouissons à la perspective de former de nouvelles collaborations qui accéléreront encore notre mission de transformer l'avenir des soins de santé grâce à l'innovation axée sur l'IA », déclare Dre Jennifer Bath, présidente et cheffe de la direction.

« Alors que les revenus d’IA de BioStrand représentent actuellement une part modeste de notre chiffre d’affaires total, ils se distinguent par ses marges brutes remarquablement élevées, dépassant les 90 % au cours des derniers trimestres, un niveau de rentabilité vraiment exceptionnel dans notre industrie. Cette dynamique positive révèle l'un des moteurs financiers les plus importants mais sous-estimés de notre activité : à mesure que les revenus de l’IA augmentent, le chemin vers la rentabilité s’accélère également. Contrairement aux services traditionnels fondés sur des projets, les offres axées sur l’IA d'IPA génèrent un effet de levier important et une valeur récurrente, créant ainsi une base solide pour une croissance pérenne. Combiné à l’accélération de l’adoption, ce profil de marge fait du segment IA d’IPA un puissant moteur de valeur à long terme pour les actionnaires et un catalyseur essentiel de notre succès futur », déclare Joseph Scheffler, directeur financier par intérim.

Mise à jour du troisième trimestre et faits saillants récents

Signature d'un partenariat de 8 à 10 millions USD avec une société mondiale de biotechnologie capitalisée à 3 milliards USD pour codévelopper des conjugués anticorps-médicaments et des anticorps bispécifiques afin de renforcer la demande pour les plateformes B-Cell et optimisées par l'IA d'IPA.

Extension de l'infrastructure IA par l'entremise de collaborations stratégiques avec Vultr, AMD et d'autres fournisseurs de technologies GPU de pointe pour assurer une performance GPU élevée pour l'IA générative.

Transfert du siège social à Austin, au Texas, pour renforcer la présence d'IPA aux États-Unis au cœur d'un écosystème florissant d'IA, de biotechnologies et de semiconducteurs. Cette décision stratégique tire parti du taux zéro d'imposition sur le revenu des sociétés au Texas, ce qui nous permet de réinvestir les économies réalisées dans l'expansion des activités et l'innovation. En outre, l'économie robuste et la main-d'œuvre qualifiée de l'État soutiendront nos ambitions de croissance, ce qui permettra d'accroître notre compétitivité et notre rentabilité dans un secteur des soins de santé soutenus par l'IA en évolution rapide.

Résilience dans des conditions de marché difficiles : la stabilité de nos revenus et notre profil de marge élevée depuis le début de l'année, y compris la croissance des revenus de 131,8 % en glissement annuel et la marge brute de 97 % de BioStrand, soulignent la solide situation financière d'IPA et sa capacité à évoluer efficacement dans des conditions de marché difficiles.

Annonce d'un remaniement au sein de la direction, notamment avec la nomination de Joseph Scheffler au poste de directeur financier par intérim et de Kamil Isaev au conseil d'administration, pour renforcer la supervision financière et la stratégie commerciale de la société.

Finalisation d'une levée de fonds de 8,8 millions USD au marché et annonce de la conversion totale de la débenture Yorkville, visant à renforcer le bilan d'IPA et à supprimer la dette convertible à court terme.

Conception pionnière de la thérapie GLP-1 basée sur l'IA pour le diabète et les troubles métaboliques, utilisant une technologie d'administration unique à base d'acide nucléique et la plateforme LENSai™ pour améliorer l'efficacité, l'innocuité et l'observance des patients.

Stratégie de réalignement du pipeline avec le lancement d'un nouveau pipeline de développement thérapeutique optimisé par l'IA guidée par la pensée du premier principe et des modèles d'apprentissage automatique exclusifs.

Présentation de plusieurs candidats phares de conjugués anticorps-médicaments avec des capacités démontrées de tuer les tumeurs, ce qui pourrait placer IPA sur le marché à forte croissance des conjugués anticorps-médicaments, qui représente 20 milliards de dollars.

Confiance renforcée en interne : des membres clés de la direction d'IPA et les cofondateurs de BioStrand ont acquis 763 120 actions sur le marché libre, soit un investissement total de 306 000 USD, démontrant une véritable confiance en interne dans la stratégie à long terme de la société et sa trajectoire de croissance axée sur l'IA.

Résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2025

Revenus : le chiffre d’affaires total s’établit à 6,2 millions de dollars, contre 6,2 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2024. Les revenus de projets ont généré 5,6 millions de dollars, y compris les projets utilisant la plateforme propriétaire B Cell Select® d’IPA et la plateforme propriétaire LENS ai d'IPA, contre 5,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Les ventes de produits et les recettes de stockage cryogénique s'établissent à 0,6 million de dollars, contre 0,4 million de dollars au troisième trimestre 2024.

Revenus : le chiffre d'affaires total s'établit à 6,2 millions de dollars, contre 6,2 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2024. Les revenus de projets ont généré 5,6 millions de dollars, y compris les projets utilisant la plateforme propriétaire B Cell Select® d'IPA et la plateforme propriétaire LENSai d'IPA, contre 5,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Les ventes de produits et les recettes de stockage cryogénique s'établissent à 0,6 million de dollars, contre 0,4 million de dollars au troisième trimestre 2024.
Dépenses de R&D : les dépenses de R&D s'élèvent à 1,1 million de dollars, contre 1,0 million de dollars au T3 2024, ce qui reflète l'augmentation des salaires et des avantages sociaux liés à la mise en place de la plateforme LENSai de la société.

Dépenses de vente et de marketing : les dépenses de vente et de marketing s'élèvent à 1,3 million de dollars, contre 0,6 million de dollars au T3 2024, et incluent les dépenses relatives aux réseaux sociaux et aux campagnes marketing. Les coûts de vente et de marketing concernaient BioStrand LENSai.

Frais généraux et administratifs : les frais généraux et administratifs s'établissent à 3,6 millions de dollars, contre 4,2 millions de dollars au T3 2024.

Dépréciation : la société a enregistré une charge de dépréciation de 21,2 millions de dollars liée aux actifs incorporels de BioStrand. Cet ajustement reflète un retard dans les flux de trésorerie attendus et a entraîné une dépréciation totale des actifs incorporels restants après que la société a enregistré une charge de dépréciation de 15,0 millions de dollars liée à BioStrand au cours de l'exercice 2024. Malgré ce changement de valorisation, IPA reste attaché à ses investissements stratégiques et à ses plans de croissance à long terme.

Perte nette : perte nette de 21,5 millions de dollars, ou (0,66 dollar) par action de base et diluée, contre une perte nette de 2,7 millions de dollars ou (0,10 dollar) de base et diluée au T3 2024.

Liquidité : la trésorerie s'élevait à 12,9 millions de dollars au 31 janvier 2025, contre 3,5 millions de dollars au 30 avril 2024.

*Tous les montants financiers sont en dollars canadiens (CAD), sauf indication contraire.

Il est conseillé à toute personne participant à la conférence de lire les rapports périodiques de la société publiés aux adresses suivantes : www.sedarplus.com et www.sec.gov, notamment les commentaires sur les facteurs de risque et l’historique des résultats d’exploitation et de la situation financière présentés dans ces rapports.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société de biotechnologie qui s’appuie sur la modélisation multiomique et des systèmes complexes d’intelligence artificielle grâce à une série de technologies propriétaires et brevetées. Reconnue pour sa capacité à résoudre des défis industriels très complexes, la société possède une suite de capacités intégrée de bout en bout pour soutenir le développement d’anticorps thérapeutiques. IPA possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »).

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site suivant www.ipatherapeutics.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables aux États-Unis et au Canada. Ces déclarations reflètent les attentes, les plans, les projections et les convictions de la société concernant des événements ou des performances futurs. Des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « a l’intention de », « estime », « planifie », « potentiel », « continue », des conjugaisons au futur et au conditionnel, et leurs variations sont destinés à identifier les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives aux perspectives opérationnelles et financières de la société, à l’incidence potentielle et à la continuité des partenariats stratégiques, y compris l’accord commercial récemment annoncé et les collaborations avec les fournisseurs d’infrastructures en nuage, notre croissance prévue des revenus et des marges générés par l’IA, notre capacité à mettre sur le marché de nouvelles technologies telles que la conception de novo d’anticorps et les traitements GLP-1 conçus par l’IA, la demande future pour nos capacités de plateforme, les initiatives stratégiques en cours, y compris le réalignement et les cessions d’entreprises, et notre capacité à générer une rentabilité durable.

Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, les performances ou les accomplissements réels et ceux exprimés ou suggérés. Ceux-ci comprennent notamment : les risques d’exécution liés aux partenariats stratégiques, aux retards ou aux défaillances dans le développement ou la mise sur le marché de technologies, à l’adoption sur le marché d’outils de découverte de médicaments fondés sur l’IA, aux fluctuations des marchés financiers, aux conditions économiques générales et aux risques liés aux exigences de financement et à la liquidité.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables à la date du présent communiqué et, à moins que la loi ne l'exige, la société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances.

Pour une analyse complète des facteurs de risque, les investisseurs sont invités à consulter les documents déposés par IPA auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, y compris le dernier rapport annuel sur formulaire 20-F disponible sur www.sedarplus.ca et www.sec.gov.

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. ÉTATS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS DES PERTES GLOBALES (non vérifiés, exprimés en dollars canadiens) Trimestre clos au

31 janvier Neuf mois clos au

31 janvier (en milliers, sauf pour les données en actions) Note 2025

$ 2024

$ 2025

$ 2024

$ REVENUS 6,151 6,221 17,539 18,059 COÛT DES VENTES 2,856 3,024 8,451 9,114 BÉNÉFICE BRUT 3,295 3,197 9,088 8,945 DÉPENSES R&D 1,057 1,001 3,854 2,783 Vente et marketing 1,310 649 3,265 2,633 Générales et administratives 3,594 4,178 11,029 11,473 Amortissement des immobilisations incorporelles 6 623 709 1,842 2,267 Dépréciation d’actifs 6 21,184 — 21,184 — 27,768 6,537 41,174 19,156 Perte avant autres revenus (charges) et impôts sur le revenu (24,473 ) (3,340 ) (32,086 ) (10,211 ) AUTRES REVENUS (DÉPENSES) Désactualisation (3 ) (5 ) (8 ) (15 ) Recettes provenant de subventions 13 (4 ) — 164 300 Intérêts et autres revenus (charges) (169 ) 3 (286 ) 26 Gain de change non réalisée (perte) 114 (115 ) (151 ) 21 (62 ) (117 ) (281 ) 332 Perte avant impôt sur le revenu (24,535 ) (3,457 ) (32,367 ) (9,879 ) Impôts sur le revenu 2 3,014 778 4,294 1,374 PERTE NETTE POUR LA PÉRIODE (21,521 ) (2,679 ) (28,073 ) (8,505 ) AUTRES REVENUS GLOBAUX (PERTE) Éléments qui seront reclassés à la suite d'une perte Différence de change lors de la conversion d'opérations à l'étranger (142 ) (402 ) 546 (1,110 ) PERTE GLOBALE POUR LA PÉRIODE (21,663 ) (3,081 ) (27,527 ) (9,615 ) PERTE PAR ACTION – DE BASE ET DILUÉE (0.66 ) (0.10 ) (0.96 ) (0.34 ) NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DES ACTIONS EN CIRCULATION 32,851,233 25,800,919 29,367,687 25,298,660 Expand

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS DE LA POSITION FINANCIÈRE (non vérifiés - exprimés en dollars canadiens) (en milliers) Note 31 janvier

2025

$ 30 avril

2024

$ ACTIF Actif courant Trésorerie 12,915 3,459 Montants à recevoir, nets 3,606 3,790 Créances fiscales 177 414 Inventaire 1,920 2,139 Recettes non facturées 1,082 277 Dépenses payées d'avance 1,042 1,408 20,742 11,487 Encaisse affectée 90 86 Dépôt sur équipement 488 475 Biens et équipements 5, 8 15,219 16,696 Immobilisations incorporelles 6 1,124 23,557 Goodwill 7,871 7,687 Total de l'actif 45,534 59,988 PASSIF Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 11 4,391 4,372 Recettes reportées 2,353 1,353 Impôts sur le revenu à payer 2 202 553 Baux 8 1,689 1,563 Paiements d'acquisition différés 298 284 Débentures, nettes 7 — — 8,933 8,125 Baux 8 11,239 12,118 Impôt sur le revenu différé à payer 238 4,067 Total du passif 20,410 24,310 CAPITAUX PROPRES Capital social 9 136,354 119,773 Surplus d'apport 9 12,779 12,387 Autres pertes globales cumulées 2,624 2,078 Déficit cumulé (126,633 ) (98,560 ) 25,124 35,678 Total du passif et des capitaux propres 45,534 59,988 Expand

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS DE FLUX DE TRÉSORERIE Pour les neuf mois clos aux 31 janvier 2025 et 2024 (non vérifiés, exprimés en dollars canadiens) (en milliers) Note 2025

$ 2024

$ Activités d'exploitation : Perte nette pour la période (28,073 ) (8,505 ) Éléments n’affectant pas la trésorerie : Amortissement et dépréciation 5, 6, 14 4,206 4,156 Impôts sur le revenu différés (3,935 ) (1,209 ) Désactualisation 8 15 Devises 159 118 Gain sur investissement (7 ) (21 ) Dépenses basées en actions 9, 10, 11 392 1,298 Dépréciation d’actifs 21,184 — (6,066 ) (4,148 ) Variations du fonds de roulement hors trésorerie liées aux opérations : Montants à recevoir 306 439 Inventaire 253 (513 ) Recettes non facturées (759 ) (416 ) Dépenses payées d'avance 388 184 Comptes créditeurs et charges à payer 11 (87 ) 1,462 Impôts sur les ventes et les bénéfices à payer et à recevoir (298 ) 339 Recettes reportées 993 1,050 Encaisse nette utilisée dans les activités opérationnelles (5,270 ) (1,603 ) Activités d'investissement : Achats de biens et de matériel 5 (440 ) (270 ) Dépôt de garantie sur les baux — (157 ) Paiements d'acquisition différés — (146 ) Vente d'actions de QVQ Holdings BV — 121 Encaisse nette utilisée dans les activités d'investissement (440 ) (452 ) Activités de financement : Produit de l'émission d'actions, net des coûts de transaction 9 12,211 935 Remboursement des baux 8 (1,142 ) (1,037 ) Produit de l'émission de débentures, net des coûts de transaction 7 4,242 — Encaisse nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement 15,311 (102 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie au cours de la période 9,601 (2,157 ) Devises (141 ) 80 Trésorerie – début de la période 3,545 8,366 Trésorerie – fin de la période 13,005 6,289 La trésorerie est composée de : Encaisse 12,915 6,204 Encaisse affectée 90 85 13,005 6,289 Trésorerie payée pour les intérêts — — Trésorerie payées pour l'impôt sur le revenu — — Expand

