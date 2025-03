AUTEL et Mer s'associent pour développer les solutions de recharge des véhicules électriques à courant alternatif en Europe

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--AUTEL Energy Europe, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), est heureuse d'annoncer son partenariat stratégique avec Mer, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques dédiées à la mobilité durable. Dans le cadre de cette collaboration, Mer et AUTEL intégreront conjointement la gamme complète de produits MaxiCharger AC d'AUTEL dans le réseau de recharge de Mer de plus en plus étendu sur les principaux marchés, notamment dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche, afin d'augmenter de manière importante le nombre de prises de recharge disponibles et faciliter la transition de l'Europe vers les véhicules électriques.

Ce partenariat marque une étape importante dans la mise en place d'une infrastructure de recharge accessible et efficace des véhicules électriques dans toute l'Europe. La série MaxiCharger AC d'AUTEL offre des solutions avancées et performantes conçues pour accélérer la transition vers la mobilité électrique grâce à des options de recharge fiables et conviviales adaptées aux environnements résidentiels, commerciaux et publics.

MaxiCharger AC d'AUTEL possède une caractéristique distinctive qui est son écran interactif. L'implication de l'utilisateur s'en trouve améliorée en affichant clairement les informations de recharge essentielles. En outre, la série MaxiCharger AC Ultra permet aux utilisateurs de modifier directement les paramètres de charge via l'écran, garantissant ainsi une expérience de recharge intuitive et harmonieuse.

« Le partenariat avec Mer nous permet d'offrir collectivement la technologie avancée MaxiCharger AC à un public élargi dans les principales régions européennes, en augmentant de manière importante la disponibilité et l'accessibilité de l'infrastructure », a déclaré M. Ting Cai, CEO d'AUTEL Europe. « Nous sommes fiers de soutenir activement la vision de Mer en matière de mobilité durable en fournissant des solutions de recharge de VE innovantes, évolutives et fiables ».

Mer s'engage à promouvoir le transport durable grâce à son vaste réseau de recharge alimenté par des énergies propres. L'intégration de la série MaxiCharger AC d'AUTEL améliorera considérablement l'offre de services de Mer, en garantissant aux conducteurs de VE des expériences de recharge fluides et fiables et en favorisant un objectif élargi de la mobilité durable.

« Notre collaboration avec AUTEL s'inscrit dans notre mission qui consiste à rendre la recharge facile et fiable pour tous les conducteurs et toutes les entreprises en Europe », déclare Kristoffer Thoner, CEO de Mer. « L'expertise et la technologie d'AUTEL dans le domaine de la recharge en courant alternatif, associées à nos efforts conjoints, permettront d'offrir aux entreprises des solutions efficaces et pérennes ». Le partenariat sera axé sur un accès amélioré à des solutions de recharge efficaces pour les véhicules électriques dans toute l'Europe. Ceci reflète l'engagement commun des deux entreprises à accélérer l'adoption des véhicules électriques en rendant la recharge plus accessible, plus efficace et plus durable sur le plan de l'environnement.

À propos d'AUTEL

AUTEL Energy Europe est l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes pour la recharge des véhicules électriques, qui offre une gamme complète de chargeurs CA et CC haute performance. L'entreprise AUTEL présente dans 22 pays européens, met l'accent sur la technologie de pointe, la fiabilité et la durabilité. Elle collabore étroitement avec des partenaires de premier plan afin de faire progresser l'avenir de l'e-mobilité dans toute l'Europe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant : https://autelenergy.eu/

À propos de Mer

Mer est une entreprise européenne de recharge de véhicules électriques qui met son expertise et sa taille au service de l'intensification de la transition européenne vers la mobilité électrique. Mer a plus de 15 ans d'expérience en la matière et est présente en Norvège, en Suède, en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni. Mer propose aux conducteurs de véhicules électriques des solutions de recharge sur les routes et, aux entreprises, sur les lieux de travail, les installations ou d'autres structures. La mission de Mer est de rendre la mobilité électrique durable facile et fiable pour les conducteurs et les entreprises dans toute l'Europe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant : https://mer.eco/.

