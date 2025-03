AUTEL en Mer breiden samen AC EV-oplaadoplossingen uit in Europa

BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--AUTEL Energy Europe, een toonaangevende innovator op het gebied van oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen (EV), kondigt verheugd aan dat het een strategisch partnerschap heeft gesloten met Mer, een vooraanstaande leverancier van oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen met een focus op duurzame mobiliteit. In het kader van deze samenwerking zullen Mer en AUTEL gezamenlijk het uitgebreide assortiment MaxiCharger AC-producten van AUTEL in het groeiende oplaadnetwerk van Mer integreren. Dit omvat belangrijke markten, waaronder Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk. Zij willen hiermee het aantal beschikbare oplaadpunten aanzienlijk vergroten en de overgang van Europa naar elektrische voertuigen vergemakkelijken.

Dit partnerschap markeert een belangrijke gezamenlijke mijlpaal in het bevorderen van toegankelijke en efficiënte EV-oplaadinfrastructuur in heel Europa.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.