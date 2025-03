AUTEL e Mer stringono una partnership per espandere la gamma di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici CA in Europa

BARCELONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--AUTEL Energy Europe, una delle principali imprese innovatrici nello sviluppo di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici, annuncia la sigla di una partnership strategica con Mer, un’azienda di prestigio nello sviluppo di soluzioni per veicoli elettrici pensate per la mobilità sostenibile. Nell’ambito di questa collaborazione, Mer e AUTEL integreranno congiuntamente la gamma completa di prodotti CA di AUTEL nella rete di ricarica in espansione Mer in vari mercati chiave – paesi nordici, Regno Unito, Germania e Austria – per aumentare significativamente il numero di connettori di ricarica disponibili e facilitare la transizione dell’Europa ai veicoli elettrici.

Questa partnership segna una pietra miliare nello sviluppo congiunto di un’infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici efficiente e accessibile.

