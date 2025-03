L’Agence européenne des médicaments (EMA) valide le dépôt par Henlius et Organon du candidat biosimilaire de Perjeta® (pertuzumab) HLX11

SHANGHAI, Chine et JERSEY CITY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) et Organon (NYSE : OGN) ont annoncé aujourd’hui que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a validé la demande d’autorisation de mise sur le marché (MAA) de HLX11, un médicament biosimilaire expérimental de Perjeta® (pertuzumab). Le pertuzumab a été approuvé dans plusieurs pays et régions en association avec le trastuzumab et la chimiothérapie pour le traitement néoadjuvant des patientes atteintes d’un cancer du sein HER2-positif localement avancé, inflammatoire ou au stade précoce, et pour le traitement adjuvant de certains cancers du sein HER2-positifs au stade précoce, entre autres indications.

Cette demande est basée sur une étude clinique de phase 3 multicentrique randomisée en double aveugle et contrôlée en parallèle (NCT05346224) visant à comparer l’efficacité et la sécurité de HLX11 avec la référence Perjeta® (pertuzumab) en tant que traitement néoadjuvant chez les patientes atteintes d’un cancer du sein HER2-positif, HR-négatif au stade précoce ou localement avancé, dans le cadre d’un régime de traitement complet. HLX11 a atteint le critère d’évaluation principal, à savoir le taux de réponse pathologique complète (tpCR) évalué par un comité d’examen indépendant (IRC). D’autres indicateurs secondaires sont également comparables entre les deux groupes.

En 2022, Henlius a conclu un accord de licence et d’approvisionnement avec Organon, accordant à Organon les droits exclusifs de commercialisation de deux candidats biosimilaires, dont HLX11. Cet accord couvre des marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne et le Canada. La Chine constitue une exception à l’accord.

À propos d’Henlius

Henlius (2696.HK) est une société biopharmaceutique internationale dont l’objectif est d’offrir des médicaments biologiques de haute qualité, abordables et innovants aux patients du monde entier, en mettant l’accent sur l’oncologie, les maladies auto-immunes et les maladies ophtalmiques. À ce jour, 6 produits ont été lancés en Chine, 4 ont été approuvés pour la commercialisation sur les marchés étrangers, et 5 demandes de commercialisation ont été acceptées pour examen en Chine, aux États-Unis et dans l’UE, respectivement. Depuis sa création en 2010, Henlius a construit une plateforme biopharmaceutique intégrée avec des capacités essentielles de haute efficacité et d’innovation intégrées tout au long du cycle de vie du produit, y compris la R&D, la fabrication et la commercialisation. Henlius a mis en place un centre d’innovation mondial et des installations de fabrication commerciale basées à Shanghai et certifiées par les BPF de la Chine, de l’UE et des États-Unis.

Henlius a construit de manière proactive un portefeuille de produits diversifiés et de haute qualité couvrant environ 50 molécules et a continué à explorer les thérapies combinées immuno-oncologiques avec HANSIZHUANG (anti-PD-1 mAb) comme épine dorsale. À ce jour, les produits lancés par la société incluent HANLIKANG (rituximab), le premier médicament biosimilaire développé en Chine, HANQUYOU (trastuzumab, nom commercial : HERCESSI aux États-Unis, Zercepac en Europe), un médicament biosimilaire d’AcM développé en Chine et approuvé en Chine, en Europe et aux États-Unis, HANDAYUAN (adalimumab), HANBEITAI (bevacizumab), HANSIZHUANG (serplulimab, nom commercial : Hetronifly), le premier AcM anti-PD-1 au monde pour le traitement de première ligne du SCLC, et HANNAIJIA (neratinib). Henlius a en outre mené plus de 30 études cliniques pour 19 produits, renforçant ainsi sa présence sur les principaux marchés ainsi que sur les marchés émergents.

Pour de plus amples renseignements à propos de Henlius, visitez https://www.henlius.com/en/index.html et rejoignez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/henlius/.

À propos Organon

Organon est une entreprise mondiale indépendante de soins de santé dont la mission consiste à améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie. Le portefeuille diversifié d’Organon offre plus de 70 médicaments et produits dans le domaine de la santé féminine, des médicaments biosimilaires et une vaste gamme de médicaments établis dans divers domaines thérapeutiques. En plus de ses produits actuels, Organon investit dans des solutions innovantes et dans la recherche afin de créer de futures opportunités de croissance dans les domaines de la santé féminine et des médicaments biosimilaires. Organon recherche également des opportunités de collaboration avec des partenaires biopharmaceutiques et des innovateurs qui cherchent à commercialiser leurs produits en tirant parti de l’échelle d’Organon et de sa présence agile sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon bénéficie d'une couverture géographique importante, de capacités commerciales de classe mondiale et emploie environ 10 000 personnes. Son siège social se trouve à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour plus d'informations, visitez le site http://www.organon.com et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, X (anciennement Twitter) et Facebook.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

À l’exception des informations historiques, ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la sphère de sécurité du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations sur les attentes concernant les demandes d’autorisation de mise sur le marché et les perspectives pour HLX11. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que « explorer », « opportunité », « s’attendre à », « poursuivre », « futur », ou des mots de signification similaire. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction d’Organon et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes comprennent, entre autres, l’incapacité de commercialiser HLX11, un médicament biosimilaire expérimental de Perjeta® (pertuzumab), en Europe, l’incapacité d’exécuter la stratégie de développement commercial d’Organon, l’affaiblissement des conditions économiques qui pourrait avoir un effet négatif sur le niveau de la demande pour HLX11, les pressions sur les prix au niveau mondial, y compris les règles et pratiques des groupes de soins gérés, les décisions judiciaires et les lois et réglementations gouvernementales liées à Medicare, Medicaid et à la réforme des soins de santé, au remboursement des produits pharmaceutiques et à la fixation des prix en général ; l’incapacité à exécuter pleinement les plans de développement et de commercialisation des produits d’Organon ; les initiatives gouvernementales qui ont un impact négatif sur les activités de marketing d’Organon ; les difficultés ou les retards de fabrication ; l’incapacité de tout fournisseur à fournir des substances, des matériaux ou des services comme convenu ; l’augmentation des coûts d’approvisionnement, de fabrication, d’emballage et d’exploitation ; les difficultés à développer et à maintenir des relations avec les contreparties commerciales ; la concurrence des produits génériques à mesure que les produits d’Organon perdent leur protection par brevet ; les perturbations au sein de la U.S. Food and Drug Administration, de la Securities and Exchange Commission (SEC) et d’autres agences gouvernementales américaines et étrangères comparables ; et l’incapacité d’Organon ou de ses collaborateurs tiers et/ou de leurs fournisseurs à remplir leurs obligations en matière de réglementation ou de qualité. Organon ne s’engage pas à mettre à jour publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. D’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans les documents déposés par Organon auprès de la SEC, y compris le rapport annuel d’Organon sur formulaire 10-K le plus récent et les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, disponibles sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov). Les références et les liens vers les sites Web ont été fournis pour des raisons de commodité, et les informations contenues sur ces sites Web ne font pas partie du présent communiqué de presse et n’y sont pas incorporées par référence. Organon n’est pas responsable du contenu des sites Web de tiers.

