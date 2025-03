Andersen Global étoffe sa plateforme canadienne avec MMCA & Associates LLP

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa plateforme canadienne grâce à un accord de collaboration avec MMCA & Associates LLP, un cabinet comptable à service complet, afin d'ajouter des capacités complémentaires à sa présence existante au pays.

Basé à Calgary et disposant de bureaux à Edmonton et Banff, MMCA & Associates LLP se spécialise dans le conseil fiscal et la conformité fiscale. Le cabinet fournit une gamme complète de services, notamment les déclarations de revenus des sociétés et des particuliers, la planification patrimoniale et successorale, et les tâches d'assurance et de comptabilité. Sa clientèle couvre un large éventail de secteurs d'activité.

« Nous sommes fiers de fournir des services fiscaux tout en aidant nos clients à gérer efficacement leurs performances financières pour atteindre leurs objectifs commerciaux », déclare Dorin Bogdan Mihalache, partner. « Notre collaboration avec Andersen Global renforce nos ressources et nos capacités, ce qui nous permet de mieux servir nos clients aux niveaux local et international avec le même niveau d’excellence. »

« MMCA & Associates LLP renforce notre capacité à fournir des solutions fiscales et de conseil intégrées dans toute la région », déclare Mark L. Vorsatz, président et directeur général d'Andersen Global. « Leur étroite relation avec notre cabinet membre à Vancouver approfondit notre approche collaborative, ce qui nous permet de répondre à l’évolution des besoins des entreprises sur le marché canadien. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, réunissant des spécialistes de la fiscalité, du droit et de l’évaluation à travers le monde. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global rassemble aujourd’hui plus de 19 000 professionnels dans plus de 500 sites à travers le monde, via ses cabinets membres et ses cabinets partenaires.

