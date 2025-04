IBSA festeggia 40 anni di storia: “Farmaci nella forma migliore”, una storia di successo che coniuga innovazione e attenzione alle persone

LUGANO, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Il 2025 rappresenta un anno importante per il Gruppo IBSA (Institut Biochimique SA), che celebra un duplice anniversario: 40 anni di leadership del CEO e Presidente Arturo Licenziati e 80 anni dalla nascita del nome IBSA. A questi traguardi si aggiungono anche i 90 anni del Presidente Licenziati, che proprio oggi – 3 aprile 2025 – festeggia questo importante compleanno.

Per celebrare i suoi 40 anni, l’azienda ha deciso di regalare ai collaboratori in tutto il mondo un giorno di vacanza: il 19 agosto, data in cui Arturo Licenziati ha varcato per la prima volta le porte di IBSA.

“Questo è solo un simbolo del mio riconoscimento per l’impegno, la dedizione e la passione delle nostre Persone, che sono il motore della nostra crescita. Una crescita che non è solo business ma anche – e soprattutto – la capacità di implementare modelli di sviluppo e di lavoro che pongono le Persone al centro della nostra filosofia e delle nostre attività” – afferma Licenziati.

Era dunque il 19 agosto 1985 quando Licenziati assunse la guida dell’azienda ticinese, fondata a Lugano nel 1945, ridefinendone la visione e la strategia. Una società che allora contava 40 dipendenti, un giro d’affari di 5 milioni di franchi, ma che già alla fine degli anni Ottanta – in soli 5 anni – aveva cambiato radicalmente passo, arrivando a triplicare il fatturato.

La storia di IBSA è la storia di un’azienda che, da piccolo laboratorio farmaceutico del Canton Ticino, in Svizzera, è diventata una multinazionale. Quella che a molte persone sembrava una missione impossibile, per il Presidente Licenziati ha rappresentato una sfida da vincere, con l’obiettivo di tracciare un nuovo percorso, incentrato sull’innovazione e sulla capacità di rispondere ai bisogni reali delle persone.

“Le piccole aziende possono crescere solo se sono in grado di adattarsi in modo agile a settori che, per le grandi realtà farmaceutiche, sono spesso considerati meno interessanti” – aggiunge Arturo Licenziati. “In questi anni abbiamo trasformato un’idea, realizzare ‘farmaci nella forma migliore’, in un progetto concreto e di successo, concentrandoci su una ricerca mirata a risolvere le necessità quotidiane di medici e pazienti. Siamo sempre stati un’azienda rivolta al futuro, pronta ad andare oltre e disposta a percorrere strade non ancora battute”.

Dagli anni Novanta, IBSA ha iniziato a espandersi prima in Europa e poi nel mondo. L’azienda oggi conta 20 filiali in Europa, Cina e Stati Uniti ed è presente con i suoi prodotti in più di 90 Paesi in 5 continenti, con oltre 2.300 collaboratori fra sede centrale, filiali e siti produttivi.