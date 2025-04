Verimatrix und AgileTV schließen sich zusammen, um schnell wachsende TVaaS-Lösung zu sichern

AIX-EN-PROVENCE, Frankreich & SAN DIEGO & BILBAO, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Regulatorische Nachrichten:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheit mit Fokus auf den Menschen für die moderne vernetzte Welt, gab heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit dem in Bilbao, Spanien, ansässigen Unternehmen AgileTV (BME: AGIL.MC) bekannt, um die neuesten Innovationen im Bereich der Inhaltssicherheit für den cloudbasierten TV-as-a-Service (TVaaS)-Entertainment-Hub von AgileTV sowie für OTT- und Videobereitstellungslösungen, die Telekommunikationsunternehmen, Internetdienstanbieter und Medienunternehmen stärken sollen.

Durch die Partnerschaft mit Verimatrix, das ein umfangreiches Portfolio bewährter Videosicherheitslösungen anbietet, darunter VCAS, Multi-DRM, Counterspy (Wasserzeichen) und DVB ReAccess, kann AgileTV seinen Kunden weltweit deutlich einfacher die neuesten und zuverlässigsten Schutzoptionen bereitstellen. Durch die Zusammenarbeit optimiert Verimatrix diesen Schutzprozess für AgileTV und ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Kunden Folgendes anzubieten:

Vereinfachung des Übergangs von veralteten DVB- und IPTV-Vorgängen zu hybriden oder vollwertigen „Nextgen“-OTT-Diensten, die von AgileTV unterstützt werden, dank der VCAS- und DVB-ReAccess-Funktionen, die bestehende Sicherheitsanbieter ersetzen.

Bietet selbstbewusst sowohl bestehende als auch zukünftige Bedürfnisse im Zusammenhang mit hochwertigen Premium-Inhalten, die einen besonderen Schutz erfordern, und etabliert Agile TVaaS als ein Mittel zur sicheren Verbreitung und Monetarisierung von Inhalten.

Bietet Kunden, die langjährige Brancheninnovatoren mit einer Erfolgsbilanz im Bereich Content-Delivery-Netzwerke bevorzugen, ein beruhigendes Gefühl.

„Verimatrix freut sich außerordentlich über die Erweiterung der Zusammenarbeit mit AgileTV, da dies unsere Fähigkeit unterstreicht, einen so innovativen und erfolgreichen TVaaS-Anbieter effizient mit den erforderlichen Technologien für die Inhaltssicherheit auszustatten, die den sich ständig weiterentwickelnden Optionen für die Bereitstellung von Videoinhalten von heute entsprechen“, so Carlo Stramaglia, Head of Anti-Piracy Business bei Verimatrix. „Letztendlich haben wir wiederholt bewiesen, dass wir einen Partner wie AgileTV dabei unterstützen können, sich auf sein Kernwertversprechen als TVaaS-Angebot zu konzentrieren, während wir eng mit ihm zusammenarbeiten, um eine starke und nahtlose Sicherheit zu gewährleisten. Wir sind stolz darauf, dass wir in der Branche für die konsequente Straffung dieses Prozesses zum Schutz von Inhalten bekannt sind. Das macht Verimatrix zu einem echten Business Enabler für Unternehmen wie AgileTV.“

„AgileTV ist stolz darauf, als führendes Unternehmen im Bereich TVaaS anerkannt zu werden und Lösungen anzubieten, die eine umfassende und innovative TV-Technologie-Suite mit unserem erstklassigen Operational Excellence Model kombinieren“, sagte Ruben Senor-Megias, Chief Sales Officer bei AgileTV. „Grundlegend für unser Produktangebot ist die Nutzung eines „Best-of-Breed“-Partner-Ökosystems. In diesem Sinne sind wir stolz darauf, unseren gemeinsamen Ansatz mit Verimatrix, einem führenden Sicherheitsanbieter, bekannt zu geben, der für unseren unermüdlichen Fokus auf Inhaltssicherheit und Umsatzschutz für unsere Inhaltseigentümer von entscheidender Bedeutung ist. Neben der bestehenden Zusammenarbeit bei M-DRM sind wir der Meinung, dass die Lösungen Verimatrix VCAS und DVB ReAccess den Kunden den Übergang von veralteten Distributionslösungen zu fortschrittlichen OTT-Lösungen erleichtern und so den Service für ihren Kundenstamm verbessern.

Im Jahr 2020 kündigten Verimatrix und AgileTV ihre Zusammenarbeit an, um die Multi-DRM-Technologien von Verimatrix in die Angebote von AgileTV aufzunehmen.

Über Agile Technologies

AgileTV ist ein Technologieunternehmen, das End-to-End-Lösungen für Pay-TV-Dienste über das Internet anbietet. Zu den Kunden zählen Telekommunikationsanbieter, Content-Ersteller, Rundfunkanstalten und Unternehmen für das Management von Multimedia-Inhalten. Das Portfolio umfasst vollständig verwaltete TV-Dienste, SaaS-Anwendungen und Infrastrukturplattformen und bietet innovative, kostengünstige und skalierbare Lösungen für das TV-Geschäft. Mit mehr als 300 Fachleuten in 15 Ländern verfügt AgileTV über mehr als 20 Jahre Erfahrung, betreut über 120 globale Kunden und erreicht mit seinen Technologien mehr als 50 Millionen Haushalte weltweit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bilbao zentralisiert seine F&E&I-Aktivitäten und arbeitet mit internationalen Partnern zusammen, um das Fernseherlebnis zu revolutionieren. AgileTV wurde 2007 gegründet und ist eine Marke von Agile Content, die seit 2015 am BME Growth Market notiert ist. Besuchen Sie www.agiletv.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.