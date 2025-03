Andersen Global amplia la piattaforma canadese con MMCA & Associates LLP

SAN FRANCISCO--( BUSINESS WIRE )--Andersen Global rafforza la sua presenza nell’Africa orientale siglando un accordo di collaborazione con Finaltus, una società di valutazione con sede a Nairobi, migliorando la propria capacità di offrire soluzioni di valutazione complete in questa regione. Finaltus è specializzata in servizi di consulenza per gli investimenti e le transazioni nella regione dell’Africa orientale e vanta un’esperienza ultradecennale in vari settori. Offre i propri servizi in molte...