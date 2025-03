Norvège : TotalEnergies et ses partenaires lancent la phase 2 du projet de CCS Northern Lights

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et ses partenaires Equinor et Shell annoncent la décision finale d’investissement (FID) de la seconde phase de développement de Northern Lights, qui augmentera la capacité de transport et de stockage du projet de 1,5 million à plus de 5 millions de tonnes de CO 2 par an à partir de 2028.

Les installations construites dans le cadre de la première phase du projet Northern Lights sont prêtes à stocker le CO 2 d’émetteurs industriels. Les opérations démarreront cet été, avec une première livraison de CO 2 acheminé par navire depuis la cimenterie Heidelberg Materials de Brevik en Norvège. Le CO 2 sera injecté dans un réservoir situé à 2 600 mètres sous le fond marin, au large de la côte d’Øygarden, à l’ouest de la Norvège, pour y être stocké de manière permanente.

La seconde phase, annoncée aujourd’hui, représente un investissement de 7,5 milliards NOK (environ 700 millions de dollars) et tire parti des infrastructures existantes, à terre comme en mer. Cette augmentation de capacité comprend de nouveaux bacs de stockage à terre, des pompes, une jetée, des puits d’injection et des navires de transport ; ces infrastructures seront construites en vue d’une mise en service au second semestre 2028.

Cette FID fait suite à la signature d’un accord commercial de 15 ans entre Northern Lights et Stockholm Exergi, fournisseur d’énergie de la capitale suédoise, pour le transport transfrontalier et le stockage de 900 000 tonnes de CO 2 biogénique par an à partir de 2028. Stockholm Exergi est la cinquième entreprise à confier à Northern Lights le transport et le stockage de ses émissions de CO 2 , après Heidelberg Materials et Celsio en Norvège, Yara aux Pays-Bas et Ørsted au Danemark. Northern Lights est également à un stade de discussion avancé avec plusieurs autres grands clients industriels européens pour commercialiser la capacité de stockage restante.

« Je me réjouis du lancement de cette deuxième phase du projet Northern Lights, qui constitue une avancée importante pour le secteur du CCS. Northern Lights peut ainsi proposer une solution concrète aux émetteurs de secteurs difficiles à décarboner en Europe, qui pourront ainsi réduire leurs émissions de CO 2 et pérenniser leurs activités », a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.

« La décision d’étendre nos services de transport et de stockage du CO 2 nous rapproche de la création d’un marché du CCS commercialement viable en Europe. Elle atteste de l’engagement de Northern Lights à proposer une solution efficace aux entreprises souhaitant réduire leurs émissions. Cette décision d’investissement est un jalon majeur pour notre compagnie, nos clients et nos partenaires industriels, mais aussi pour les États et les régulateurs. Ensemble, nous travaillons d’arrache-pied à créer la chaîne du CCS et à contribuer concrètement aux objectifs climatiques de l’Europe », a déclaré Tim Heijn, Directeur général de la joint-venture Northern Lights.

À propos de Northern Lights

Northern Lights propose un service de transport et de stockage du CO 2 . Sa mission est de permettre de réduire et d’annuler les émissions industrielles en Europe. Le CO 2 liquéfié issu des sites de captage est transporté par bateau jusqu’à un terminal de réception situé à terre, dans l’ouest de la Norvège, avant d’être envoyé via un pipeline dans un réservoir situé à 2 600 mètres sous le fond marin pour y être stocké de façon permanente. Prête à recevoir du CO 2 depuis 2024, Northern Lights est la première entreprise à proposer ce type de service à titre commercial. Elle a déjà signé deux accords avec Yara aux Pays-Bas et Ørsted au Danemark. La première phase de Northern Lights fait partie de Longship, le projet à grande échelle de captage et de stockage du carbone du gouvernement norvégien. Northern Lights JV est un « partenariat général à responsabilité partagée » de droit norvégien (DA) détenu par Equinor, TotalEnergies et Shell.

TotalEnergies et le stockage du carbone

TotalEnergies vise en premier lieu à éviter, puis à réduire ses émissions, en élaborant et en déployant une approche systématique, actif par actif, pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles. Pour les émissions résiduelles, la Compagnie développe des projets industriels de stockage du CO 2 . Forte de ses compétences clés en gestion de grands projets, traitement des gaz et géosciences, TotalEnergies est bien positionnée pour permettre une décarbonation à grande échelle des secteurs industriels pour lesquels la réduction des émissions est la plus difficile, notamment grâce à des projets comme Northern Lights en Norvège, Northern Endurance Partnership au Royaume-Uni, Bayou Bend aux États-Unis, Aramis aux Pays-Bas et Bifrost au Danemark.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

