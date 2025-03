Textron Aviation et Aeromot lancent un accord de coopération au profit des propriétaires et exploitants de Cessna Caravan dans le monde entier

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation, en collaboration avec Aeromot Aeronaves e Motores S.A., annonce ce jour un accord de coopération visant à mettre au point une porte de saut/largage de marchandises ouvrable en vol pour les avions Cessna Caravan dans les installations d'Aeromot au Brésil. Aeromot est une société de technologie aéronautique spécialisée dans la vente d'avions, de pièces et de composants, de maintenance aéronautique et de solutions pour des missions spéciales.

Le Cessna Caravan est conçu et produit par Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE:TXT).

Textron Aviation fournira des données techniques et d'ingénierie, ce qui permettra à Aeromot d'élaborer un Supplemental Type Certificate (STC) brésilien pour l'installation d'une porte de saut/largage de marchandises ouvrable en vol pour les avions Cessna Caravan. Le STC sera délivré par l'Agence nationale brésilienne de l'aviation civile (ANAC).

Le STC devrait être disponible pour la flotte mondiale d'avions Cessna Caravan. La porte de saut/largage de marchandises ouvrable en vol sera disponible en tant qu'installation d'usine Textron Aviation en option pour les nouveaux avions de production une fois certifiés.

« Le Brésil accueille plus de 200 Cessna Caravans, qui appartiennent à des propriétaires de l'aviation générale, des opérateurs commerciaux, l'armée de l'air brésilienne et plusieurs organisations de la police d'État », déclare Bob Gibbs, vice-président, ventes pour les missions spéciales, Textron Aviation. « Cette opportunité de travailler avec l’équipe d’ingénierie d’Aeromot pour mettre au point cette option profitera aux clients de Cessna Caravan non seulement au Brésil, mais aussi dans le monde entier. »

La conception et la fabrication de cette option pour le Caravan chez Aeromot soutiendront la création d'emplois à Rio Grande do Sul, au Brésil.

À propos de Textron Aviation

Nous donnons des ailes à l'aventure aéronautique. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation permet à ses talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir et d'offrir la meilleure expérience aéronautique. Avec une gamme exhaustive, des jets d'affaires, des turbopropulseurs et des pistons haute performance, aux missions spéciales, aux entraîneurs militaires et aux produits de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et une main-d'œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde. Nos clients dans plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau mondial de service à la clientèle de confiance, pour des vols abordables, productifs et flexibles.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.txtav.com | specialmissions.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com.

À propos de Textron

Textron est une société multisectorielle qui tire parti de son réseau mondial d'entreprises aéronautiques, de défense, industrielles et financières pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est reconnu dans le monde entier pour ses marques incontournables telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat et Textron Systems. Pour plus d'informations, visitez : www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives qui peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d'autres questions non historiques ; ces déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives. Ces déclarations sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent provoquer un écart sensible entre nos résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans les calendriers de livraison des aéronefs ou les annulations ou reports de commandes.

